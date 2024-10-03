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Кризис подкрался незаметно: премьер Латвии сделала признание – что дальше? 4

Политика
Дата публикации: 03.10.2024
BB.LV
Кризис подкрался незаметно: премьер Латвии сделала признание – что дальше?
ФОТО: LETA

Экономический кризис – это реальность Латвии. Да, экономические кризисы бывают разные, и нынешний не выглядит уж очень драматичным. Более того, власти обещают даже при помощи налоговых послаблений увеличить нетто-зарплаты, то есть то, что работающий получает на руки. Однако ясно, что экономика буксует и ситуация во всем Евросоюзе не выглядит очень оптимистично.

Реальность не признать

Особенность латвийской политической элиты – это нежелание признавать очевидное. И в этнонациональной политике, и в деле сплочения общества, и в ситуации с доверием населения к власти…

Экономическая сфера – не исключение. Сперва Кришьянис Кариньш и в первом правительстве, и во втором, при поддержке министра-долгожителя по финансам Арвилса Ашераденса, повторял, что экономика Латвии держится поразительно уверенно, а затем эту риторику подхватила нынешний премьер Эвика Силиня, которая тоже говорила, что в экономике ЛР все более-менее хорошо, а предлагаемые меры экономии средств связаны с кратковременным снижением налоговых поступлений, а главное – с необходимостью укреплять в нынешних геополитических условиях внутреннюю и внешнюю безопасность.

О кризисе в правительстве не говорили даже тогда, когда стало ясно, что в этом году если и будет зафиксирован экономический рост, то символический – менее одного процента ВВП.

Примечательно, что на субботнем конгрессе «Нового Единства» Силиня долго хвалила свое правительство и всех министров, перечисляла приоритеты, но опять-таки экономический кризис даже не упомянула.

Запоздалое признание

И вот в начале этой недели на заседании трехстороннего совета (правительство, профсоюзы и представители работодателей) премьер Эвика Силиня практически согласилась с призывом Латвийской конфедерации работодателей уменьшить расходы госуправления на 5%.

Она пообещала применить метод «нулевого бюджета», то есть фактически уменьшить все базовые расходы министерств. При этом, впрочем, глава правительства ничего не сказала о возможном сокращении численности работников госуправления. Судя по всему, этого не случится. Максимум, что будет сделано – это убраны «из оборота» длительно не заполненные вакансии в госуправлении.

Но зато сегодня премьер впервые открыто признала наличие кризиса. «Это кризисное время и кризисный бюджет», – констатировала Э. Силиня.

Три главные причины

Почему же премьер все-таки признала кризис? Причин три.

Первая – на заседании трехстороннего совета было официально констатировано, что целый ряд важных отраслей, включая здравоохранение, не получат и 15% от запрошенных средств на приоритеты. Например, применительно к здравоохранению речь идет о средствах, которые необходимы, чтобы хотя бы обеспечить объем государственных медуслуг в объеме нынешнего года! Вместо запрошенных 156 миллионов выделено чуть более 21 миллиона.  Понятно, что в этой ситуации Эвике Силине ничего другого не оставалось, как сослаться на кризис. 

Вторая причина – и во власти окончательно поняли, что экономического роста в ближайшей перспективе не ожидается. Снижение инфляции, конечно, улучшило настроение жителей, но длившаяся до этого целый год рекордно высокая инфляция лишила народ накоплений. Потребление снизилось, а тут еще и цены снизились, что и привело к существенному уменьшению поступлений в бюджет.

Сама премьер это, правда, объясняет геополитической ситуацией и противоинфляционными мерами Европейского Центробанка. Но в любом случае ясно, что до экономического рывка нам еще очень, очень далеко! К тому же экономика стагнирует уже фактически два года, и эксперты вынуждены пересматривать – в сторону снижения – даже и без того пессимистические прогнозы роста ВВП.

И третья причина – впереди еще много непопулярных мер, и нужно подготовить к ним и социальных партнеров, и народ. При условии, конечно, если не случится чудо и экономическая ситуация не выправится. 

В кризис – кризисные решения

Но в любом случае, кризис означает принятие и соответствующих решений. И прежде всего – резкое сокращение административных расходов.

Первые шаги сделаны – в виде уменьшения на 11% закупок товаров и услуг министерств. Планируется и сократить траты на командировки, другие несущественные расходы.

Но этого явно недостаточно! Вероятно, правящие решили избрать тактику в стиле «будем воспринимать неприятности по мере их поступления» – дальнейшие сокращения расходов будут происходить уже в самом 2025 году – то есть если экономическая ситуация не улучшится, то тогда уже властям придется еще что-то урезать и сокращать.

А возможно, дело дойдет и до реального сокращения работников госуправления.

#кризис #эвика силиня #экономика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    3-го октября

    Одно из главных преступлений против экономики Латвии правительство сделало введя обязательный налог от минимальной зарплаты на всех работников независимо от занятости. В итоге рабочих мест сало и становится с каждым днем меньше и меньше, и работать в Латвии, как бизнесу так и рботникам становится не то, что не выгодно, убыточно. В итоге стагнация экономике Латвии обеспечена 100%

    19
    3
  • A
    Anim
    3-го октября

    Русофобия - лечится. Но очень дорого...

    53
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го октября

    Незаметно подкрадывается только пушной зверёк. А то что творило и творит латвийское правительство это саботаж и вредительство.

    81
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го октября

    💪 Молодцы, милые мои♥️. Поднажмите уж. Я в вас верю. Шароварам можно отдать и 10% ввп. Можем позволить себе.🥳

    72
    7

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