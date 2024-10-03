Латвия вступит в еще одну международную организацию

Важнейшими выгодами Латвии от участия в агентстве станут повышение национальной безопасности, в том числе обеспечение энергоресурсов в случае кризиса, возможность участвовать в принятии решений и защите интересов энергетической политики не только вместе со странами Евросоюза, но и странами, обладающими глобальным влиянием на энергетическую политику в мире, акцентирует Министерство климата и энергетики.

Кроме того, странам-участницам агентства обеспечены услуги сильной команды аналитиков и планировщиков, предоставляющей прогнозы и данные во всех энергетических секторах, а также доступ к базе данных о политике и применяемых мерах.

Миссия Международного энергетического агентства при сотрудничестве правительств и коммерсантов заключается в развитии безопасного и устойчивого энергетического будущего. Сейчас в агентство входит 31 государство, в том числе Эстония и Литва. Страны-члены агентства формируют 80% мирового энергопотребления.

Приглашение присоединиться к Международному энергетическому агентству Латвия получила осенью 2022 года.