Baltijas balss logotype

Латвия вступит в еще одну международную организацию 1

Политика
Дата публикации: 03.10.2024
LETA
Латвия вступит в еще одну международную организацию

В четверг в окончательном чтении Сейм принял закон, которым утвердил членство Латвии в Международном энергетическом агентстве.

Важнейшими выгодами Латвии от участия в агентстве станут повышение национальной безопасности, в том числе обеспечение энергоресурсов в случае кризиса, возможность участвовать в принятии решений и защите интересов энергетической политики не только вместе со странами Евросоюза, но и странами, обладающими глобальным влиянием на энергетическую политику в мире, акцентирует Министерство климата и энергетики.

Кроме того, странам-участницам агентства обеспечены услуги сильной команды аналитиков и планировщиков, предоставляющей прогнозы и данные во всех энергетических секторах, а также доступ к базе данных о политике и применяемых мерах.

Миссия Международного энергетического агентства при сотрудничестве правительств и коммерсантов заключается в развитии безопасного и устойчивого энергетического будущего. Сейчас в агентство входит 31 государство, в том числе Эстония и Литва. Страны-члены агентства формируют 80% мирового энергопотребления.

Приглашение присоединиться к Международному энергетическому агентству Латвия получила осенью 2022 года.

#энергетика # сейм
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
2

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го октября

    Огласите, какие взносы и поборы в этом балагане? 🤔

    6
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео