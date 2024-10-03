«Высоко ценю качество среды для жизни и работы» - Ринкевич отчитался о поездке в Сигулду

Президент Латвии Эдгар Ринкевич высоко оценил качество жизни и рабочую среду в Сигулдском крае, сообщили в Канцелярии президента после рабочего визита Ринкевича в Сигулду.

Президент Латвии встретился с руководством Сигулдской думы, посетил Сигулдскую государственную гимназию и Сигулдскую городскую среднюю школу, где принял участие в уроке национальной обороны.

Также Ринкевич осмотрел спортивную инфраструктуру Сигулды, ознакомился с работой мунициипальной полиции и филиала Подросткового ресурсного центра.

Президент Латвии высоко оценил лидерство и ответственные действия руководства Сигулдской думы, директоров школ и жителей самоуправления, которые за два года до введения в стране обязательных уроков обороны начали вводить их во всех средних школах самоуправления - первыми в Латвии.

На встрече со специалистами по образованию Сигулдского самоуправления Ринкевич обсудил актуальные вопросы качества и доступности образования.

Во время своего визита президент Латвии также ознакомился с деловой средой самоуправления, посетив несколько производственных и туристических предприятий - ООО "Baltu rotas", ООО "Maiznīca Flora", питомник АО "Latvijas finieris" и мастерскую тростей.

В конце дня Ринкевич встретился с жителями Сигулдского края в культурном центре "Siguldas Devons".

"Я высоко ценю качество среды для жизни и работы в Сигулде, широкое культурное разнообразие, которое предоставляется жителям и гостям самоуправления", - сказал Ринкевич после рабочего визита.