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«Он слишком много знает» - Слайдиньш о возможном увольнении начальника ГУР Буданова 2

Политика
Дата публикации: 04.10.2024
BB.LV
«Он слишком много знает» - Слайдиньш о возможном увольнении начальника ГУР Буданова

В эфире TV24 майор НВС и штабной офицер земесардзе Янис Слайдиньш обратил внимание на то, что в украинском инфополе «появилась информация» о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится уволить главу Главного управления разведки (ГУР) генерала Кирилла Буданова.

«Там говорилось, что его могут послать каким-то послом, хотя я не знаю, как Буданов мог быть послом? Он такой настоящий, настоящий боевой офицер! Даже сейчас он изредка появляется на фронте где-нибудь в Волчанске. Трудно сказать, каким дипломатом он мог бы быть или каким послом стал бы», - прокомментировал майор НВС.

Слайдиньш заявил, что ему интересно, почему Зеленский может уволить Буданова с должности, сославшись на предполагаемый конфликт между Будановым и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Ермаку якобы не нравится прямой контакт Буданова с Зеленским и прямые контакты с западными партнерами. При этом отмечается, что интенсивность общения Буданова и Зеленского в последнее время не изменилась, особенно если это связано с какими-то военными действиями и успехами ГУРа - освобожденного Волчанского электрозавода», - продолжил Слайдиньш.

Также появилась информация о том, кто может стать новым главой ГУР Украины. Это мог быть Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки Украины.

«Но это пока только предположения. Ничего особенного! И после этого быстро появилась информация, что это мелочи, что такого нет... Все продолжают, но появляются какие-то такие новости. Но что является фактом, 20 сентября приказом министра обороны Украины двое заместителей Буданова были сняты со своих должностей. Это факт, и, возможно, именно поэтому сейчас в информационном пространстве варится такой суп», - сказал майор НВС.

Буданов «очень много знает», добавил Слайдиньш. В то же время он признал, что разговоры об увольнении главы ГУР Буданова «являются своего рода реконструкцией операции» в информационном пространстве. Поэтому не нужно воспринимать это так, будто это произойдет в действительности.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    5-го октября

    Начинается разбег руководства Украины. Зеленский слишком большая фигура и его, конечно в расход, но остальные побробуют разбежаться по норам.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го октября

    Настоящий боевой офицер- https://t.me/klirik_sergio/53207

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