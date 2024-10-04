«Он слишком много знает» - Слайдиньш о возможном увольнении начальника ГУР Буданова

В эфире TV24 майор НВС и штабной офицер земесардзе Янис Слайдиньш обратил внимание на то, что в украинском инфополе «появилась информация» о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится уволить главу Главного управления разведки (ГУР) генерала Кирилла Буданова.

«Там говорилось, что его могут послать каким-то послом, хотя я не знаю, как Буданов мог быть послом? Он такой настоящий, настоящий боевой офицер! Даже сейчас он изредка появляется на фронте где-нибудь в Волчанске. Трудно сказать, каким дипломатом он мог бы быть или каким послом стал бы», - прокомментировал майор НВС.

Слайдиньш заявил, что ему интересно, почему Зеленский может уволить Буданова с должности, сославшись на предполагаемый конфликт между Будановым и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Ермаку якобы не нравится прямой контакт Буданова с Зеленским и прямые контакты с западными партнерами. При этом отмечается, что интенсивность общения Буданова и Зеленского в последнее время не изменилась, особенно если это связано с какими-то военными действиями и успехами ГУРа - освобожденного Волчанского электрозавода», - продолжил Слайдиньш.

Также появилась информация о том, кто может стать новым главой ГУР Украины. Это мог быть Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки Украины.

«Но это пока только предположения. Ничего особенного! И после этого быстро появилась информация, что это мелочи, что такого нет... Все продолжают, но появляются какие-то такие новости. Но что является фактом, 20 сентября приказом министра обороны Украины двое заместителей Буданова были сняты со своих должностей. Это факт, и, возможно, именно поэтому сейчас в информационном пространстве варится такой суп», - сказал майор НВС.

Буданов «очень много знает», добавил Слайдиньш. В то же время он признал, что разговоры об увольнении главы ГУР Буданова «являются своего рода реконструкцией операции» в информационном пространстве. Поэтому не нужно воспринимать это так, будто это произойдет в действительности.