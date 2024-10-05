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Министр образования — учителям: пусть у вас хватит сил... 1

Политика
Дата публикации: 05.10.2024
BB.LV
Министр образования — учителям: пусть у вас хватит сил...
ФОТО: LETA

Министр образования и науки Анда Чакша поздравила всех педагогов Латвии с Днем учителя.

"Наша общая цель - высококачественное образование для каждого ребенка в Латвии, а учителя - ключ к этому", - говорится в поздравлении министра.

"Учитель - это профессия, которой предоставлена возможность оказывать самое большое влияние на будущее человека, закладывая сегодня те основы, которые помогут им развиваться и определять свою жизнь на десятилетия вперед", - сказала Чакша.

"Пусть у вас хватит сил, терпения и любви, чтобы дать нашим детям знания и возможность найти свои таланты и развиваться", - пожелала министр учителям, заверив, что будет добиваться повышения престижа профессии учителя и оплаты их труда.

В этом году День учителя в Латвии впервые отмечается 5 октября. Эта дата была закреплена в законе о государственных праздниках, памятных и отмечаемых днях. Ранее День учителя отмечался в первое воскресенье октября.

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1

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го октября

    Бессовестная баба.

    10
    2

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