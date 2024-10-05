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Наша парламентская республика приобрела черты олигархии. Мнение эксперта 2

Политика
Дата публикации: 05.10.2024
BB.LV
Наша парламентская республика приобрела черты олигархии. Мнение эксперта

Экономист и бывший вице-президент Латвияс дзелзцельш о кризисе власти.

Бывший вице-президент "Латвияс дзелзцельш" Айварс Стракшас, экономист на страничке в социальной сети facebook познакомил интересующихся с тезисами своего выступления на конференции сторонников консервативных идей. Отметим, что Стракшас очень критически оценивает сегодняшнее состояние латвийской власти. Он обозначил основные, крайне опасные для развития страны проблемы латвийской власти. Это и чрезмерное слияние исполнительной и законодательной власти, и деградация системы госуправления до такого уровня, что госуправление уже перестает принимать более-менее адекватные решения и не в состоянии действовать сообразно ситуации.

Эксперт обратил внимание на то, что власть в стране монополизировал коалиционный совет, который в узком кругу и в закрытом режиме и принимает все важные решения.

В числе мер по выправлению ситуации Стракшас назвал переход на всенародно избираемого президента, снижение максимального числа подписей для запуска референдума до 50 тысяч, необходимость увязать фонд оплаты труда всех представителей структур власти (Сейма, правительства, министерств, Госканцелярии...) с ростом ВВП. Без этого власть и страну в целом из кризиса вывести будет сложно.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (2)

  • М
    Михаил
    6-го октября

    так и есть, узкая кучка олигархов и "коалиционный совет" в узком кругу и закрытом режиме и принимает все важные решения. Президент для бутафории и не более. Поэтому и не хотят переходить на всенародно избираемого президента.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го октября

    Не, надо нам всенародно избранного президента (имхо) . Перед глазами много примеров, когда тараканы в черепе одного всенародно-избранного-любимого вождя, вдруг начинают отплясывать чечётку с кукарачей. Что приводит к Ж в стране. Вон, пугабыч понастроил свой гулагушек лайт и бубочка потужный, тоже, свой гулагушек в северокорейском духе смастырил. Чык-Чырык тоже бульбазону сбацал. Нет, к чертям вождизм и умильное лизание сапога всяких всенародно избранных лидеров наций.

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