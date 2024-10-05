Наша парламентская республика приобрела черты олигархии. Мнение эксперта

Бывший вице-президент "Латвияс дзелзцельш" Айварс Стракшас, экономист на страничке в социальной сети facebook познакомил интересующихся с тезисами своего выступления на конференции сторонников консервативных идей. Отметим, что Стракшас очень критически оценивает сегодняшнее состояние латвийской власти. Он обозначил основные, крайне опасные для развития страны проблемы латвийской власти. Это и чрезмерное слияние исполнительной и законодательной власти, и деградация системы госуправления до такого уровня, что госуправление уже перестает принимать более-менее адекватные решения и не в состоянии действовать сообразно ситуации.

Эксперт обратил внимание на то, что власть в стране монополизировал коалиционный совет, который в узком кругу и в закрытом режиме и принимает все важные решения.

В числе мер по выправлению ситуации Стракшас назвал переход на всенародно избираемого президента, снижение максимального числа подписей для запуска референдума до 50 тысяч, необходимость увязать фонд оплаты труда всех представителей структур власти (Сейма, правительства, министерств, Госканцелярии...) с ростом ВВП. Без этого власть и страну в целом из кризиса вывести будет сложно.