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«Вы творцы будущего Латвии!» - Ринкевич обратился к учителям 2

Политика
Дата публикации: 05.10.2024
BB.LV
«Вы творцы будущего Латвии!» - Ринкевич обратился к учителям
ФОТО: LETA

В День учителя президент Эдгар Ринкевич пожелал педагогам сил, чтобы иногда остановиться и позаботиться о себе и друг о друге.

Как сообщили в президентской канцелярии, Ринкевич в своем поздравлении подчеркнул, что стране нужен каждый учитель. "Вы - творцы будущего Латвии", - сказал он.

Ринкевич отметил, что школьные годы люди помнят всю жизнь, и от учителей зависит, какими будут эти воспоминания. "Учителя - это те, кто вдохновляет, поощряет детей и молодежь, помогает не растеряться в огромной реке информации, которая становится все глубже и быстрее", - сказал президент.

Он пожелал каждому педагогу вдохновлять, дарить радость открытий учащимся, а также учиться и расти самим.

"Пусть удастся превратить свои, а также, казалось бы, нереальные мечты учеников в настоящие достижения", - сказал Ринкевич.

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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го октября

    Вот где "двуличный анус". То увольняют учителей за то что они русские, то поздравляет. Интересно, а у презика-пид-ста, совесть вообще есть?

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  • Д
    Дед
    5-го октября

    Бедные учителя, вынуждены врать своим ученикам об истории Латвии, издеваться над русскими детьми, починяясь фашистской программе правящих неучей и порсто из детей делать не понятно кого, если по математике на госэкзамене достаточно 15% выполненного задания. При оккупации меньше 30% считалось непроходным баллом.

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