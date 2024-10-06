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Депутаты обсудят проблемы паллиативной помощи в Латвии. Их достаточно 1

Политика
Дата публикации: 06.10.2024
BB.LV
Депутаты обсудят проблемы паллиативной помощи в Латвии. Их достаточно

На заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам в среду, 9 октября, ожидается обсуждение вопросов паллиативной помощи, согласно повестке дня комиссии.

На заседании будет заслушан отчет Государственного контроля о паллиативной помощи, в котором оценивается, является ли она полноценной частью здравоохранения.

На заседание комиссии приглашены представители Государственного контроля, Министерства здравоохранения, Национальной службы здравоохранения, Министерства благосостояния, а также представители неправительственных организаций.

Планируется, что заседание комиссии начнется в 10 часов утра.

Ранее сообщалось, что паллиативная помощь или помощь неизлечимо больным в Латвии организована не в соответствии с потребностями пациентов, такую оценку дал Государственный контроль в ходе последней проверки.

Госконтроль считает, что паллиативная помощь в Латвии не является полноценной частью здравоохранения, поскольку не созданы предпосылки для создания системы паллиативной помощи в соответствии с потребностями пациентов, и она оказывается совершенно неэффективно уровень здравоохранения. Услуги амбулаторной паллиативной помощи критически недостаточны, в результате чего большинство пациентов попадают в больницы недостаточной вместимости.

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го октября

    ...а какие проблемы? Все давно описано в латышском народном фольклоре:"...санки не надо оставлять в лесу." Вот и всё.

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