Baltijas balss logotype

Силиня прокомментировала идею Ринкевича наказывать учреждения-растратчики 2

Политика
Дата публикации: 06.10.2024
LETA
Силиня прокомментировала идею Ринкевича наказывать учреждения-растратчики

Необходимо оценить, повлияет ли применение наказаний в отношении учреждений, нецелесообразно потративших средства, на получателей услуг - население, предпринимателей и неправительственные организации, заявила премьер-министр Эвика Силиня, комментируя предложение президента Эдгара Ринкевича.

Премьер отметила, что еще не обсуждала эту инициативу с президентом, но планирует сделать это на следующей встрече.

Как сообщалось, ранее президент заявил, что в отношении учреждений, которые нецелесообразно тратят бюджетные средства, возможно, следовало бы применять финансовые санкции.

Он призвал продумать систему, как реагировать на обнаружение нецелесообразных трат.

По мнению президента, возможно, финансовые санкции в отношении таких учреждений могут заключаться в том, чтобы не увеличивать им на какую-то часть бюджет.

#эвика силиня
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
6
0

Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го октября

    Да уберите вы пожалуйста эту клоунессу. Ну все, ну не смешно больше вообще никак.

    4
    1
  • Тр эш
    Тр эш
    6-го октября

    Может быть увольнять людей? Кариньш хорошо пожил за счёт народа и ему ничего не было.

    7
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео