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Ринкевич призывает работать над тем, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке 1

Политика
Дата публикации: 07.10.2024
LETA
Ринкевич призывает работать над тем, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке

Cпустя год после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал работать над достижением долгосрочного мира в регионе.

Ринкевич в твиттере напомнил, что год назад террористы ХАМАС совершили жестокие необоснованные нападения на невинных граждан Израиля.

Он повторил призыв к немедленному и безусловному освобождению всех израильских заложников и призвал работать над возрождением политического процесса с целью добиться справедливого и прочного мира.

Министр иностранных дел Байба Браже, в свою очередь, отметила, что совершенным год назад варварским атакам ХАМАС на Израиль нет никакого оправдания.

Латвия призывает к безоговорочному освобождению всех заложников, заявила Браже, подчеркнув, что Израиль имеет право защищаться с соблюдением международного гуманитарного права.

Латвия поддерживает дипломатические усилия по безотлагательному достижению перемирия в Газе, так как спираль насилия по всему региону привела к немыслимым страданиям и в Газе сохраняется неприемлемая гуманитарная ситуация, заключила министр, напомнив, что Латвия по-прежнему видит достижение соглашения между двумя странами в качестве единственного пути к прочному миру.

Как сообщалось ранее, 7 октября 2023 года в Израиле боевики палестинской террористической группировкой ХАМАС убили почти 1200 человек, в основном гражданских лиц, и захватили 250 заложников. В ответ на нападение Израиль выразил решимость уничтожить ХАМАС и начал масштабную военную операцию в подконтрольной террористам полосе Газы.

#ближний восток #эдгар ринкевич
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го октября

    ..на данный момент военные армии Израиля убили более 40 000 палестинцев! Ваши 1200 заложников уже просто смешно.

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