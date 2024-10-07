Ринкевич призывает работать над тем, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке

Cпустя год после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал работать над достижением долгосрочного мира в регионе.

Ринкевич в твиттере напомнил, что год назад террористы ХАМАС совершили жестокие необоснованные нападения на невинных граждан Израиля.

Он повторил призыв к немедленному и безусловному освобождению всех израильских заложников и призвал работать над возрождением политического процесса с целью добиться справедливого и прочного мира.

Министр иностранных дел Байба Браже, в свою очередь, отметила, что совершенным год назад варварским атакам ХАМАС на Израиль нет никакого оправдания.

Латвия призывает к безоговорочному освобождению всех заложников, заявила Браже, подчеркнув, что Израиль имеет право защищаться с соблюдением международного гуманитарного права.

Латвия поддерживает дипломатические усилия по безотлагательному достижению перемирия в Газе, так как спираль насилия по всему региону привела к немыслимым страданиям и в Газе сохраняется неприемлемая гуманитарная ситуация, заключила министр, напомнив, что Латвия по-прежнему видит достижение соглашения между двумя странами в качестве единственного пути к прочному миру.

Как сообщалось ранее, 7 октября 2023 года в Израиле боевики палестинской террористической группировкой ХАМАС убили почти 1200 человек, в основном гражданских лиц, и захватили 250 заложников. В ответ на нападение Израиль выразил решимость уничтожить ХАМАС и начал масштабную военную операцию в подконтрольной террористам полосе Газы.