Бывший пресс-секретарь премьер-министра нашел новую работу

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Эвики Силини (Новое единство) Алексис Золднерс приступил к работе в рижском офисе депутата Европарламента Мартиньша Стакиса (Прогрессивные), сообщил агентству LETA сам Золднерс.

Как указал Золднерс, в его зоне ответственности будут вопросы коммуникации, в том числе общение с представителями СМИ.

Золднерс был советником Стакиса по вопросам, связанным с коммуникацией и общением со СМИ, когда Стакис был председателем Рижской думы.

Уже сообщалось, что Золднерс на прошлой неделе согласился покинуть свой пост в связи с новыми профессиональными задачами, а 2 октября пресс-секретарем премьер-министра стала Эдите Матусевича.