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Бывший пресс-секретарь премьер-министра нашел новую работу 2

Политика
Дата публикации: 08.10.2024
BB.LV
Бывший пресс-секретарь премьер-министра нашел новую работу
ФОТО: LETA

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Эвики Силини (Новое единство) Алексис Золднерс приступил к работе в рижском офисе депутата Европарламента Мартиньша Стакиса (Прогрессивные), сообщил агентству LETA сам Золднерс.

Как указал Золднерс, в его зоне ответственности будут вопросы коммуникации, в том числе общение с представителями СМИ.

Золднерс был советником Стакиса по вопросам, связанным с коммуникацией и общением со СМИ, когда Стакис был председателем Рижской думы.

Уже сообщалось, что Золднерс на прошлой неделе согласился покинуть свой пост в связи с новыми профессиональными задачами, а 2 октября пресс-секретарем премьер-министра стала Эдите Матусевича.

#чиновники
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    8-го октября

    Кто бы сомневался, они там все варятся уже 30 лет и разворовывают Латвию.

    8
    1
  • A
    Anim
    8-го октября

    Конечно, не овощной ларёк же открывать... Многих от бюджетной зряплаты ни за какой орган не оттащишь )

    8
    2

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