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«Это правильный способ»: власти Латвии не хотят отбирать кормушку у партий 1

Политика
Дата публикации: 09.10.2024
LETA
«Это правильный способ»: власти Латвии не хотят отбирать кормушку у партий

Государственное финансирование политических партий можно корректировать, но оно должно оставаться стабильным, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня.

Отвечая на вопрос, насколько важно пересмотреть государственное финансирование партий в условиях экономии и можно ли внести дополнительные изменения в эту систему, Силиня сказала, что "мы же не хотим возвращаться к тому, что только те партии, у которых больше денег, проводили свою политику".

По ее мнению, финансирование партий из бюджета - это правильный способ, чтобы они не вели свою деятельность исключительно на деньги спонсоров. В условиях экономии финансирование партий не должно увеличиваться, но должно быть достаточно стабильным.

В то же время, как указала Силиня, можно подумать, следует ли сохранить государственное финансирование для партий, не представленных во власти, но это сложный вопрос.

Ранее Сейм утвердил поправки к закону о финансировании партий, заморозив на год средства, выделяемые им из госбюджета.

По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), в 2023 году 12 политическим партиям и их объединениям из госбюджета было выплачено 5,67 млн евро.

В 2024 году финансирование политических партий из госбюджета составит уже 6,65 млн евро. Наибольшая сумма выделена "Новому Единству"- 1,12 млн евро. Союз зеленых и крестьян получит 898 761 евро, "Объединенный список" - 790 482 евро, Национальное объединение - 752 007 евро. Три партии получат около 0,5 млн евро - "За стабильность", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте". Также финансирование выделено еще шести партиям, часть из которых не представлена во властных структурах и ведет минимальную политическую деятельность.

Согласно закону, финансирование из госбюджета получают партии, за которые на последних парламентских выборах проголосовало более 2% избирателей. Финансирование привязано к минимальной зарплате, поэтому ее повышение означает и увеличение государственного финансирования партий. Планируется, что в 2025 году минимальная зарплата вырастет с 700 до 740 евро, в 2026 году - до 780 евро, в 2027 году - до 820 евро, а в 2028 году - до 860 евро, что, согласно закону, будет означать также регулярное увеличение финансирования партий.

#политические партии #финансирование #эвика силиня
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    9-го октября

    "это правильный способ, чтобы они не вели свою деятельность исключительно на деньги спонсоров" - скундзе Эвика беспокоится о том, чтобы "спонсоры", чьи интересы представляют партии не понесли лишних трат? Какая забота о капиталистах.

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