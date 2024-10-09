«Это же абсурд! Система зарплат чиновников требует радикальной реструктуризации» - Розенвалдс

«Система оплаты труда требует довольно радикальной реструктуризации. И в этом смысле президент попал в муравейник – люди начинают задавать вопросы. Если сравнить Латвию с Эстонией и Литвой, доля государственных расходов в Латвии значительно выше, мы тратим больше. Я не помню точные проценты, но мне кажется, что в Эстонии, Литве было где-то более 30%, а у нас более 40% - это государственные расходы, большая часть этих расходов идет, включая, конечно, на различные виды зарплат, и это проблема», — поясняет политолог.

«Во-вторых, вопрос в том, как распределяются эти средства вознаграждения. Совсем недавно на шоу Домбурса показали и все могут посмотреть - у нас есть богатые министерства, а есть бедные министерства и тут возникают вопросы.

И, конечно, давайте говорить как есть - можно быть госсекретарем и одновременно в советах, а за то, что он туда ходит раз в неделю или раз в месяц, он получает столько же, сколько профессор в университете никогда не получает, говоря месяц. Это же абсурд!»

Розенвалдс подчеркивает вопрос морального характера: «В связи с этим я хочу поднять еще один вопрос - это очень важный, моральный и политический вопрос - политическая элита должна подавать пример. Если президент говорит, что зарплаты большие, если премьер говорит, что мы находимся в кризисной ситуации, то покажите пример. Зачем, например, ограничивать всех на 2,6%, если помимо нарушения обещаний, которые ранее были даны учителям, еще и окажется, что у всех этих ключевых чиновников в следующем году будет +6%. И, может быть, я что-то упустил, но я не слышал, чтобы сам президент вышел вперед и сказал: знаете, я хочу подать пример обществу.

Потому что общество по-настоящему поверит тебе только тогда, когда ты скажешь – да, я тоже от этого пострадаю. И здесь прямо будет видно, что национальные интересы выше частных интересов.

Чего напрашивается в Латвии, что необходимо Латвии? Пересмотр этих государственных расходов, потому что до сих пор, хоть каждое правительство нам говорит - мы еще раз посмотрим на бюджет, но все равно бюджет создается из того, что достигнуто - именно такая сумма и была, и никто больше не задает вопросов. И мы ничего не слышим об обещанном компактном государственном аппарате. На мой взгляд, это одна из самых больших проблем в Латвии, от которой другие распространяются как лучи — люди не верят».