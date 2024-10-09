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Решение СНБ: Латвии нужны дополнительные системы ПВО, радары, сенсоры, зенитные батареи 1

Политика
Дата публикации: 09.10.2024
LETA
Решение СНБ: Латвии нужны дополнительные системы ПВО, радары, сенсоры, зенитные батареи

В среду на заседании Совета национальной безопасности (СНБ), созванном президентом, должностные лица договорились о необходимости улучшить покрытие радаров и возможности обнаружения в случае угрозы со стороны дронов, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

На заседании СНБ под председательством президента Эдгара Ринкевича были проанализированы действия, предпринятые в связи с упавшим 7 сентября российским военным дроном в Гайгалавской волости Резекненского края, допущенные ошибки и меры, которые следует предпринять в случае подобных инцидентов в воздушном пространстве Латвии.

СНБ заслушал доклады Министерства обороны, Национальных вооруженных сил, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной охраны об извлеченных уроках и мерах.

Совет рассмотрел незамедлительные меры по развертыванию дополнительных систем ПВО - радаров, сенсоров, зенитных батарей - для усиления защиты восточной границы, а также планы действий, разработанные совместно Министерством обороны и Министерством внутренних дел для более эффективного противодействия угрозе безопасности, исходящей от беспилотников.

На встрече обсуждались консультации, проведенные с командованием НАТО и союзниками по доработке алгоритмов НАТО по обеспечению противовоздушной обороны в случае угрозы со стороны беспилотников.

Совет согласился с необходимостью улучшения радарного покрытия.

Совет рассмотрел также ошибки, допущенные ответственными органами в процедурах оперативного оповещения и сотрудничества государственных должностных лиц и учреждений, а также информирования населения и самоуправлений.

На заседании были заслушаны доклады органов безопасности о текущей ситуации в стране.

#оборона
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    9-го октября

    Чем больше правящий класс заботится о "национальной безопасности", тем быстрее вымирает страна.

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