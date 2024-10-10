И никакой информации на русском! Министерство юстиции подготовило поправки

Правительство сегодня одобрило проект ответа на запрос депутатов Сейма по поводу дальнейших планов исполнительной власти в деле укрепление позиция госязыка. В письме, в частности, сообщается, что минюст подготовил поправки в правила Кабмина «Об использовании языков в информации», которые гласят о том, что, предоставляя информацию в доступных обществу местах, наряду с госязыком, можно использовать какие-то из официальных языков ЕС, если эта информация связана с предоставлением услуг общественного транспорта, въезжая и выезжая из Латвии, или обеспечивая доставку на объект международной транспортной инфраструктуры или из этого объекта.

Это значит, что скоро русский язык нельзя будет использовать даже в объявлениях на международные автобусные, железнодорожные или авиарейсы. Равно как и другие языки третьих стран.