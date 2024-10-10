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И никакой информации на русском! Министерство юстиции подготовило поправки 2

Политика
Дата публикации: 10.10.2024
BB.LV
И никакой информации на русском! Министерство юстиции подготовило поправки

В правительстве продолжается работа над тем, чтобы устранить русский язык из публичного пространства.

Правительство сегодня одобрило проект ответа на запрос депутатов Сейма по поводу дальнейших планов исполнительной власти в деле укрепление позиция госязыка. В письме, в частности, сообщается, что минюст подготовил поправки в правила Кабмина «Об использовании языков в информации», которые гласят о том, что, предоставляя информацию в доступных обществу местах, наряду с госязыком, можно использовать какие-то из официальных языков ЕС, если эта информация связана с предоставлением услуг общественного транспорта, въезжая и выезжая из Латвии, или обеспечивая доставку на объект международной транспортной инфраструктуры или из этого объекта.

Это значит, что скоро русский язык нельзя будет использовать даже в объявлениях на международные автобусные, железнодорожные или авиарейсы. Равно как и другие языки третьих стран.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    10-го октября
    1. русские для себя проблему с переводам решат технически - как мин. через Google Glass, который может переводить прямо через камеру смартфона. На крайний случаи - словари онлайн.
    2. А вот отношение к государству окончательно испортится. И тогда - не стоит расчитывать на взаимность. Интересно, как проголосуют депутаты от оппозиции, например LPV, которые на словах за равноправие и разум. А за их голосования в Сейме к ниму уже у многих есть вопросы. И это припомнят на выборах, которые совсем скоро.
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    1
  • Д
    Дед
    10-го октября

    Удивительная страна, помня, что 40% населения русские. Ни одна страна в Европе, а может даже в мире не может позволить себе игнорировать 40% своих жителей.

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