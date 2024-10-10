Baltijas balss logotype

«Информационные операции и вмешательство в демократические процессы и впредь будут в арсенале РФ» - Браже 1

Политика
Дата публикации: 10.10.2024
BB.LV
«Информационные операции и вмешательство в демократические процессы и впредь будут в арсенале РФ» - Браже

Мы должны считаться с тем, что информационные операции и вмешательство в демократические процессы и впредь будут в арсенале России, заявила на конференции "Disinfo2024", посвященной борьбе с дезинформацией, министр иностранных дел Байба Браже.

В Министерстве иностранных дел (МИД) агентству ЛЕТА сообщили, что в эти дни в Риге встречаются ведущие мировые эксперты по борьбе с дезинформацией и манипуляцией информацией.

По словам Браже, показательно, что конференция проходит в Риге, поскольку Латвия имеет существенный опыт в разработке регулирования и технологических решений, а также в укреплении устойчивости общества, и мы должны осознавать и считаться с тем, что информационные операции и вмешательство в демократические процессы и впредь будут частью арсенала России, который она будет применять с целью раскола нашего общества и сокращения поддержки Украины.

Парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде подчеркнула, что Латвии удалось маргинализировать каналы российской пропаганды, применив санкции Европейского союза (ЕС). Санкции и впредь будут важным инструментом борьбы с российской пропагандой, манипуляцией дезинформацией и гибридными угрозами.

На сессии, посвященной проблемам укрепления устойчивости к дезинформации в различных регионах мира, которую провел спецпредставитель МИД по цифровым вопросам Виктор Макаров, развернулись активные дискуссии об укреплении цифрового права и борьбе с дезинформацией, связанной с полом.

Конференцию "Disinfo2024", посвященную борьбе с дезинформацией, 9-10 октября посетили 583 эксперта и профессионала области, большинство из стран ЕС и из разных регионов мира.

#россия #байба браже
1
2

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    11-го октября

    Латвии удалось не маргинализировать российские каналы, а отказаться от дохода за легальную ретрансляцию. Все, кто хотел смотреть РТР, уже каким либо образом смотрят, а все эти суррогаты типа тет потребляет меньше 20% телевизоров.

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео