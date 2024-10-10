«Информационные операции и вмешательство в демократические процессы и впредь будут в арсенале РФ» - Браже

Мы должны считаться с тем, что информационные операции и вмешательство в демократические процессы и впредь будут в арсенале России, заявила на конференции "Disinfo2024", посвященной борьбе с дезинформацией, министр иностранных дел Байба Браже.

В Министерстве иностранных дел (МИД) агентству ЛЕТА сообщили, что в эти дни в Риге встречаются ведущие мировые эксперты по борьбе с дезинформацией и манипуляцией информацией.

По словам Браже, показательно, что конференция проходит в Риге, поскольку Латвия имеет существенный опыт в разработке регулирования и технологических решений, а также в укреплении устойчивости общества, и мы должны осознавать и считаться с тем, что информационные операции и вмешательство в демократические процессы и впредь будут частью арсенала России, который она будет применять с целью раскола нашего общества и сокращения поддержки Украины.

Парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде подчеркнула, что Латвии удалось маргинализировать каналы российской пропаганды, применив санкции Европейского союза (ЕС). Санкции и впредь будут важным инструментом борьбы с российской пропагандой, манипуляцией дезинформацией и гибридными угрозами.

На сессии, посвященной проблемам укрепления устойчивости к дезинформации в различных регионах мира, которую провел спецпредставитель МИД по цифровым вопросам Виктор Макаров, развернулись активные дискуссии об укреплении цифрового права и борьбе с дезинформацией, связанной с полом.

Конференцию "Disinfo2024", посвященную борьбе с дезинформацией, 9-10 октября посетили 583 эксперта и профессионала области, большинство из стран ЕС и из разных регионов мира.