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«Искоренение русского языка в школах должно стать приоритетом» - министр 9

Политика
Дата публикации: 10.10.2024
mixnews.lv
«Искоренение русского языка в школах должно стать приоритетом» - министр

Министр образования и науки Анда Чакша заявила на заседании правительства в четверг, что к середине ноября будет представлено новое предложение по разработке единой стратегии для развития и преподавания латышского языка, включая обучение его как иностранного.

Этот план разрабатывается тематическим комитетом под руководством премьер-министра Эвики Силини.

На заседании правительства премьер отметила, что очень важно, чтобы находящийся в подчинении министра юстиции Инесе Либини-Эгнере Центр государственного языка (ЦГЯ) следил за тем, как выполняются системные, поставленные политиками задачи.

Как пишет ЛЕТА, министр юстиции согласилась с премьер-министром, добавив, что центр выполняет функцию контроля за использованием госязыка, а также функцию вынесения наказаний. По ее мнению, эту функцию нужно использовать целесообразно и соразмерно, чтобы эффективно достичь цели по искоренению русского языка в системе образования и добиться единого подхода во всех школах, а также выполнения постановления Конституционного суда, согласно которому интеграция должна быть основана на повсеместном использовании латышского языка в общении и искоренении русского языка.

«Это моя сверхзадача, на что я многократно указывала, и сейчас буду действовать активнее, чтобы и ЦГЯ целесообразно использовал свой ресурс», — пообещала Либиня-Эгнере, добавив, что не так уж много должностных лиц, обеспечивающих контроль, но все они должны заниматься «дерусификацией Латвии, а не рассмотрением каких-то жалоб», которые нередко по сути приносят обществу мало пользы.

Чакша в связи с этим добавила, что получила оскорбительные жалобы от самоуправлений в связи с работой ЦГЯ, когда тот проверял уровень владения латышским языком «носителей» языка, которые, по сути, являются латышами. «Это болезненно воспринято в школах», — отметила Чакша.

Она также указала, что в техникумах следовало бы организовать дуальное обучение, чтобы обеспечить освоение латышского языка.

Предполагается, что Министерство образования и науки (МОН) в сотрудничестве с другими компетентными министерствами и учреждениями до 15 ноября подготовит предложения по совершенствованию публичных услуг и институциональной системы с целью укрепления использования государственного языка, договорились в правительстве.

Это подчеркнуто и в проекте ответа комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, которая в марте обратилась в правительство. Комиссия призвала правительство обеспечить, чтобы отраслевые министерства в сотрудничестве с другими вовлеченными организациями дали оценку не только инициативе нового законопроекта, но и проблематике ситуации в целом, в том числе в контексте уже действующего нормативного регулирования.

В ответном письме в комиссию говорится, что правительство поддерживает укрепление роли государственного языка, в том числе учитывая установленное Конституцией и законом о государственном языке в отношении защиты и укрепления государственного языка.

В письме отмечено, что правительство обязуется реализовать все необходимые меры для обеспечения долгосрочности латышского языка как единственного конституционно установленного государственного языка, укрепления его использования во всех сферах деятельности общества и снижения дискриминации той части общества, которая владеет только государственным языком и официальными языками Европейского союза (ЕС).

Для достижения указанной цели начата и будет целенаправленно продолжаться работа по внедрению комплексных решений в сфере государственной языковой политики, говорится в письме.

Несмотря на то, что сейчас продолжаются как освоение населением государственного языка, так и проверки владения им с целью обеспечить возвращение людей на рынок труда, к тому же в исследовании Агентства латышского языка за 2023 год сделан вывод, что по сравнению с ситуацией пятилетней давности в формальной коммуникации использование латышского языка увеличилось, нынешние позиции латышского языка полностью не соответствуют статусу государственного, указано в письме.

По-прежнему часть общества в публичном общении латышский язык не использует или использует в недостаточном объеме.

Правительство понимает, что необходима смена понимания обществом важности латышского языка как государственного. Поэтому продолжается работа над изучением латышского языка и совершенствованием навыков владения им, а также над изменениями в нормативных актах с целью обеспечить, чтобы в публичной среде, в том числе при предоставлении услуг различного содержания и продаже товаров клиентам общение происходило на государственном языке, акцентировано в письме.

#латышский язык
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Комментарии (9)

  • A
    Anim
    11-го октября

    "интеграция должна быть основана на повсеместном использовании латышского языка в общении и искоренении русского языка"?

    Ну-ну... За 30 лет добились своего, так что дальше - сами.

    4
    1
  • М
    Михаил
    11-го октября

    в Латвии уже нет этнических латышей, а они всё "дерусификацией" занимаются и искоренением русского языка. Те, которые сейчас называют себя "латышами", на деле фактически являются поляками, белорусами, русскими, литвинами или латгалами, полностью или наполовину. Большинство исторических латышей знали русский язык, и им это никак не мешало, наоборот было преимуществом. Борьба с русским языком это чистый идиотизм, способ удержания власти коррумпированной этнической верхушкой.

    10
    1
  • А
    Андрей
    11-го октября

    Дайте, пожалуйста, ссылку на оригинальный текст заявлений на языке носителей языка! Чтобы не иметь возможности соврать при цитировании.

    7
    1
  • А
    Андрей
    11-го октября

    Редакция, дайте, пожалуйста, ссылку на оригинальный текст заявлений на языке носителей языка! Чтобы не иметь возможности соврать при цитировании.

    2
    1
  • А
    Андрей
    11-го октября

    "Чакша в связи с этим добавила, что получила оскорбительные жалобы от самоуправлений в связи с работой ЦГЯ, когда тот проверял уровень владения латышским языком «носителей» языка, которые, по сути, являются латышами" Гражданка пусть потрудится прояснить, чем отличается носитель языка, который (без)грамотно им пользуется от того, кто выучил язык на том же (без)грамотном уровне. Иными словами, чем латыш отличается от не-латыша при том же уровне владения языком в конкретном контексте (например при обслуживании покупателей)?

    2
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Андрей
    11-го октября

    Да плевать им на латышский, русский, английский и т.д. языки. Им главное раскалывать латвийское общество и постоянно сталкивать их между собой. Не зря же главный идеолог-нацист теории превосходства латышей на территории Латвии ввел понятие "латышскость". Разделяй и властвуй! По другому они просто не умеют.

    2
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Андрей
    11-го октября

    Да плевать им на латышский, русский, английский и т.д. языки. Им главное раскалывать латвийское общество и постоянно сталкивать их между собой. Не зря же главный идеолог-нацист теории превосходства латышей на территории Латвии ввел понятие "латышскость". Разделяй и властвуй! По другому они просто не умеют.

    0
    0
  • JB
    Janis Berzin
    10-го октября

    "все они должны заниматься «дерусификацией Латвии" - если не хватит ресурсов министерства Инесе Либини-Эгнере будет обращаться к опыту Третьего Рейха? Там деюдификацией очень эффективно занимались.

    9
    2
  • JB
    Janis Berzin
    10-го октября

    "все они должны заниматься «дерусификацией Латвии" - если не хватит ресурсов министерства Инесе Либини-Эгнере будет обращаться к опыту Третьего Рейха? Там деюдификацией очень эффективно занимались.

    4
    1
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