«Кто эти люди? На студентов они не похожи» - экс-министр бьет тревогу по поводу мигрантов в Латвии

«Конечно, мы должны быть толерантны к любому нормальному, понимающему человеку, но что касается миграционной политики Латвии, мне бы очень хотелось узнать - кто эти люди и на каком правовом основании они тут?» - этим вопросом в эфире TV24 задался директор аналитического центра «Центр североевропейской политики», бывший министр обороны и иностранных дел Артис Пабрикс, обсуждая вопросы иммиграционной политики, в том числе явно увеличивающегося числа граждан третьих стран в Латвии.

«Они прибыли и остаются в Латвии в относительно большом количестве. Я подозреваю, что что-то совершенно не соответствует закону или что-то не соблюдается... Потому что я не слышал, чтобы у нас был немецкий Шольц или какая-либо другая политика, где бы мы говорили, что теперь хотим тут видеть 10 тысяч иммигрантов из Индии или любых других стран. Я никогда не слышал ничего подобного! Они не очень похожи на студентов... Ну, может кто-то из них таковым является, но их действительно в последнее время очень много», - отметил Пабрикс.

Экс-министр призвал действительно разобраться, что происходит с нашей миграционной политикой в Латвии - кто приезжает, откуда они приезжают и кто эти люди, чтобы понять, почему в последнее время в нашей стране увеличивается количество граждан третьих стран. Не слишком ли мы медлительны в своей реакции на это? На этот вопрос ведущего Пабрикс ответил: «Мы везде слишком медлительны! Потому что мы создали такую бюрократическую систему».

По его словам, никто не проявляет инициативу, потому что боится, что их за это накажут», - добавил Пабрикс.