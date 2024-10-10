Baltijas balss logotype

Министр: Цель - удалить русский язык из образования! 7

Политика
Дата публикации: 10.10.2024
BB.LV
фото - Valsts kanceleja

фото - Valsts kanceleja

Глава минюста Инесе Либиня-Эгнере призвала подчиненных - работников Центра госязыка, - сосредоточиться на главном, на "дерусификации Латвии".

Сегодня на внеочередном заседании правительства в числе прочих рассматривался и ответ правительства на весенний запрос комиссии Сейма по образованию, науке и культуре о дальнейших планах исполнительной власти по укреплению позиций госязыка, а если говорить прямо - то по искоренению русского языка из публичного пространства. Во время обсуждения текста письма глава минюста Инесе Либиня-Эгнере особо подчеркнула необходимость "искоренить русский язык из образования и тем самым прийти к единой школе и чтобы интеграция происходила на базе латышского языка, как и подтвердил Конституционный суд". Министр юстиции призвала уходить от порядка использования языков, который существовал в оккупационное время, когда в общении поддерживалось использование русского языка. Глава минюста призвала работников Центра госязыка активнее включиться в процесс "дерусификации Латвии".

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
3
9

Комментарии (7)

  • А
    Андрей
    10-го октября

    Просьба к редакции - публиковать ссылки на источники - видео, аудио, стенограммы. Чтобы читатель мог сам ознакомиться, что дословно говорят отдельные деятели в публичном пространстве. От этого ваши публикации только выиграют.

    7
    0
  • А
    Андрей
    10-го октября

    Кроме того - продолжительное целенаправленное игнорирование интереснов более 1/3 населения проводирует обратную реакцию этого населения - т.е. игнорирование ими интересов государственных структур. А в данном вопросе - и игнорирование 2/3 населения - носителей латышского языка. В той или иной степени. Осознанно или на подсознательном уровне. Если ранее у многих был интерес углубить знания латышского, то сейчас у многих идёт защитная реакция и латышским пользуются только когда очень необходимо.

    10
    0
  • А
    Андрей
    10-го октября

    Главе минюста хотелось бы напомнить, что во времена СССР на территории ЛССР обучение на всех уровнях (от дет.садов до ВУЗов) было обеспечено как на русском, так и на латышском! Пропагандируя борьбу с русским языком (а если точнее - с носителями языка, т.к. язык не живёт сам по себе в вакууме), ранее не судимая гражданка, рискует в своих усилиях переплюнуть "русификаторов" и выйти на уровень откровенного нацизма. Ибо только нацисты считают своё происхождение, язык и культуры имеющими право на жизнь, принципиально лучше, чем другие. Это, как правило, происходит от 2 моментов: а) от дилетантизма - она не сможет научно доказать чем латышский принципиально лучше, чем любой другой язык. Но, почему-то имеет такое мнение; б) от гордыни - считать себя наделенными какими-то сверхъестественными способностями по сравнению с другими. Третий источник таких заявлений - работа вражеской психологической диверсионной группы. Но, в данном случае, не имея доказательств, не рискну утверждать. Это работа для Службы Государственно Безопасности (VDD)!

    Кроме того, когда целью образования становится лишь "продвинутые курсы латышского языка" вместо пробуждения мотивации к учёбе и непосредственного обучения разным навыкам и знаниям, тогда у обучаемых меняется отношение к обучению. Через несколько лет страна получит молодых людей: а) с низкими знаниями/навыками по базовым дисциплинам; б) демонтированных - потому что столько лет их преследовали латышским языком; в) с глубокими зачатками ненависти к государству и де-русификаторам (прямо), как поставивших их родной язык вне закона. А косвенно, и к носителям латышского языка - так как те, не захотели ничего возразить по существу. По сути такие действия дерусификаторов, министров и т.д. прямо ведут к росту напряженности в обществе, конкретно к межнациональной розни и ослаблению интеллектуальных и экономических возможностей государства. По сути - это работа в интересах врагов государства, кем бы эти враги ни были!

    11
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Андрей
    10-го октября

    Уважаемый, не мешайте строить рейх. Пусть лилипуский, но с обществом которое единым порывом, единым стоем, единым печатным щагом и с взором не знающим сомнений, идёт в свелое (обязательно), счастливое (непременно) латышское будущее.

    6
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Андрей
    10-го октября

    Уважаемый, не мешайте строить рейх. Пусть лилипуский, но с обществом которое единым порывом, единым стоем, единым печатным щагом и с взором не знающим сомнений, идёт в свелое (обязательно), счастливое (непременно) латышское будущее.

    1
    0
  • Д
    Дед
    10-го октября

    А я почему то думал, что образование, как раз нужно для того,чтобы изучать языки, культура доступна на всех языках, как и наука. Слава Богу эта Инесе рассказала цель латышского образования, науки , культуры и юстиции. Была классная песня у С. Ротару Хуторянка, но это из другой культуры, Инесе знать не может.

    7
    0
  • A
    Anim
    10-го октября

    Я за! Чем дальше такая интеграция - тем всё лучше и лучше в этой стране!

    8
    2
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео