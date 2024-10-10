Сегодня на внеочередном заседании правительства в числе прочих рассматривался и ответ правительства на весенний запрос комиссии Сейма по образованию, науке и культуре о дальнейших планах исполнительной власти по укреплению позиций госязыка, а если говорить прямо - то по искоренению русского языка из публичного пространства. Во время обсуждения текста письма глава минюста Инесе Либиня-Эгнере особо подчеркнула необходимость "искоренить русский язык из образования и тем самым прийти к единой школе и чтобы интеграция происходила на базе латышского языка, как и подтвердил Конституционный суд". Министр юстиции призвала уходить от порядка использования языков, который существовал в оккупационное время, когда в общении поддерживалось использование русского языка. Глава минюста призвала работников Центра госязыка активнее включиться в процесс "дерусификации Латвии".