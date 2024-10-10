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Сегодня в Сейме будут выяснять, как в Латвию проник российский беспилотник 1

Политика
Дата публикации: 10.10.2024
BB.LV
Сегодня в Сейме будут выяснять, как в Латвию проник российский беспилотник
ФОТО: Valsts kanceleja

Сегодня на пленарном заседании Сейма планируется рассмотреть запросы оппозиции.

Так, депутаты от Национального объединения будут требовать от министра обороны конкретных ответов о том, почему руководимое им ведомство не соблюдает основные положения концепции национальной безопасности.

Данный запрос — это отголоски скандала с упавшим под Резекне военным дроном, начиненным взрывчатыми веществами.

В свою очередь, депутаты фракции "Стабильности!" хотят получить пояснения по поводу затрат на обустройство восточной границы.

А парламентарии Объединенного списка обратились к премьеру с просьбой подробно разъяснить ситуацию вокруг списания средств, выделенных государством airBaltic, и решения по уменьшению доли капитала государства в национальной авиакомпании с выводом части акций на биржу.

Но самым важной из всех инициатив оппозиции, которые включены в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания, является инициатива "объединенных" об отмене принятых летом поправок в закон, которые обязывают латвийцев, проживающих в домах, расположенных на земле, принадлежащей третьим лицам, платить за уведомление об очередном налоге за аренду земли 15 евро.

Понятно, что такая сумма чрезмерна и это вообще абсурд — оплачивать уведомления о необходимости уплатить налог. Особенно это странно выглядит в ситуации, когда у большинства латвийцев есть электронная почта, на которую и можно совершенно бесплатно отравить сообщение о размере налога. Депутаты считают, что требование заплатить 15 евро необоснованно и это самые настоящие поборы.

Также в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания и принятие во втором чтении поправок в Закон о выборах в самоуправления. Самая важная поправка касается введения уже на ближайших муниципальных выборах в июне следующего года новых избирательных бюллетеней.

Новый формат бюллетеней предусматривает, что вместо вычеркиваний и плюсиков избиратели напротив фамилии кандидата в депутаты смогут сделать отметку "за" или "против", что и будет означать выражение отношения избирателя к конкретному кандидату (кандидатам). Авторы бюллетеня — представители Центральной избирательной комиссии — утверждают, что новая форма будет более простой и понятной избирателям.

Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении поправки, которые ограничивают возможность чиновников подрабатывать сразу в двух–трех местах — имеются в виду правления и советы государственных и муниципальных предприятий.

В повестке дня и народная инициатива об увеличении до 1000 евро лимита на возврат переплаченных налогов за лечение, образование и детские кружки. Сейчас в год государство может вернуть переплаченные налоги в размере до 600 евро.

Кстати, о народных инициативах. Вчера комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала передачу в комиссию по бюджету народной инициативы об отказе от планов правительства перераспределить социальные взносы (1% отчислений) со второго пенсионного уровня в первый.

#заседание сейма
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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0

Комментарии (1)

  • A
    Anim
    10-го октября

    По воздуху. Не благодарите...

    0
    2

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