Следующая неделя в Сейме обещает быть очень насыщенной. Так на ближайшем заседании комиссии по народному хозяйству планируется завершить работу над поправками в Закон о дорожном движении и еще через неделю депутаты на пленарном заседании уже смогут окончательно принять поправки. Напомним, что еще на этапе второго чтения депутаты дружно отклонили предложение министра сообщений Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") о том, чтобы можно было бы штрафовать автоводителей уже за превышение скорости даже на 1 километр в час сверх максимально допустимой. Однако однопартийцы Бришкенса не сдались и на третье чтение внесли поправку, позволяющую штрафовать за превышение скорости на 6-10 км/час.

В свою очередь, юридическая комиссия обсудит дальйшее решение проблемы с прекращением принудительной аренды земли. Хотя еще прошлый Сейм в начале своей работы принял поправки, которые дают право жильцам многоквартирных домов, расположенных на земле, принадлежащей третьим лицам, выкупать эту землю, тем не менее предложенный законодателем вариант выкупа оказался для жильцов непривлекательным, то бишь ну очень затратным. И в результате выкуп земли происходит крайне медленно. Как сделать данный процесс более эффективным и когда государство сможет из него "выйти"? Это и обсудят депутаты юридической комиссии.

А депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам обсудят актуальные проблемы внутренней безопасности и прежде всего - ситуацию на восточной границе, где нелегальные мигранты постоянно пытаются проникнуть на территорию Латвии. А недавно пограничникам пришлось устраивать погоню с тем, чтобы задержать уже проникших в страну мигрантов.

Подкомиссия по здоровью намерена заслушать информацию о вакцинации детей и мерах по стопроцентному охвату детей прививками. Поводом для обсуждения данного вопроса стала недавняя трагедия со смертью непривитого ребенка от дифтерии и попыткой родителей забрать из больницы еще двух больных дифтерией детей.

А еще одна подкомиссия - по борьбе с теневой экономикой, - вновь обратиться к тему возможного снижения НДС на услуги общепита.