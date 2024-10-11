Министр: У нас бы такой парламентский секретарь больше бы не работал

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в эфире ТВ-24 отреагировал на скандал с участием парламентского секретаря минобороны Атиса Швинки ("Прогрессивные") в митинге в поддержку палестинцев. "Это ответственность каждого министра. Но совершенно однозначно, что если бы кто-то из парламентских секретарей от Союза зеленых и крестьян участвовал бы в митинге в поддержку палестинцев, то он бы в министерстве больше бы не работал", - заявил глава минэкономики.