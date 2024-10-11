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Министр: У нас бы такой парламентский секретарь больше бы не работал 2

Политика
Дата публикации: 11.10.2024
BB.LV
Министр: У нас бы такой парламентский секретарь больше бы не работал

Виктор Валайнис прокомментировал скандал вокруг парламентского секретаря минобороны.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в эфире ТВ-24 отреагировал на скандал с участием парламентского секретаря минобороны Атиса Швинки ("Прогрессивные") в митинге в поддержку палестинцев. "Это ответственность каждого министра. Но совершенно однозначно, что если бы кто-то из парламентских секретарей от Союза зеленых и крестьян участвовал бы в митинге в поддержку палестинцев, то он бы в министерстве больше бы не работал", - заявил глава минэкономики.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (2)

  • N
    Narod
    12-го октября

    Такие как глава минэкономики с уздечкой англосаков портят воздух !

    6
    1
  • JB
    Janis Berzin
    12-го октября

    "в министерстве больше бы не работал" - в трудовом кодексе появилась новая статья об увольнении? Министры любят поговорить о "коммунистическом тоталитаризме", но буржуазная "демократия и свобода", чем отличаются? Зарплатамии и безответственностью министров?

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