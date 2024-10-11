Baltijas balss logotype

Президент, министр экономики и бизнес-делегация в составе 125 человек посетят Берлин 2

Политика
Дата публикации: 11.10.2024
LETA
Президент, министр экономики и бизнес-делегация в составе 125 человек посетят Берлин

Президент Эдгар Ринкевич и министр экономики Виктор Валайнис на следующей неделе посетят Берлин, а в составе бизнес-делегации вместе с ними в Германию отправятся 125 человек.

Как сообщает Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР), целью визита является укрепление экономических связей между Латвией и Германией.

Во время визита предусмотрены встречи с представителями предприятий Германии, в том числе военной промышленности, а также с должностными лицами. 15 октября в Берлине пройдет мероприятие, организованное представителями оборонной промышленности Латвии в сотрудничестве с Ассоциацией оборонной промышленности Германии, в котором примут участие около 70 представителей немецкой оборонной индустрии.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, 14 октября Ринкевич вместе с федеральным министром цифровых технологий и транспорта Германии Фолкером Виссингом и мэром Бремена Андреасом Бовеншульте откроют латвийско-немецкий форум самоуправлений "Синергия Латвии и Германии: движущая сила цифровой трансформации", организованный посольством Латвии в сотрудничестве с представительством Бремена в Берлине.

Как отметил Дрегерис, уже с момента восстановления независимости Латвии Германия последовательно поддерживала ее на пути в Европейский союз и НАТО. Особенно активным и тесным было сотрудничество на уровне самоуправлений. Целью форума является дальнейшее развитие диалога и обмена опытом, в частности, в области дигитализации публичного сектора.

15 октября президент Латвии и федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер откроют в Берлинском выставочном центре одно из крупнейших в Европе мероприятий по вопросам дигитализации общественного сектора - выставку "Smart Country Convention 2024", на которой Латвия будет официальной страной-партнером и представит свой опыт внедрения цифровых решений в госуправлении, самоуправлениях и госпредприятиях. В мероприятии примут участие более 100 представителей латвийских компаний, научных учреждений, госучреждений и самоуправлений.

В ходе визита Ринкевич также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и поддержки Украины в борьбе с агрессором. Также запланированы встречи с представителями оборонных и энергетических компаний и интервью немецким СМИ.

Как сообщает ЛАИР, в составе торговой миссии в Германию отправятся представители таких предприятий и организаций, как "Tet", "Mobilly", "Latvijas Mobilais telefons", "Nordic Homes", "Tiamo grupa", "Adventum Tech", "Tilde", "Tesla", "ZZ Dats", "WeAreDots", "Tietovery", "Zvaigznāja komanda", "Apply", "CMB", "EdTech", "Helmes", "Brīvs", Латвийского университета, Рижской школы бизнеса и др.

Президент будет находиться в Германии 14 и 15 октября, а сопровождающая его делегация - с 15 октября по 17 октября.

#визит
0
6

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    12-го октября

    И для чего они туда поехали? Все латышские вопросы можно решить отдав правильные команды по телефону.

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го октября

    Бизнес в Германию по делам поехал. Ну и этих, для декорации, прихватили с собой.

    4
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео