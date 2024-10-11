Проект Rail Baltica необходимо заморозить на год – министр

Латвия не может себе позволить проект Rail Baltica, поэтому его следует заморозить и остановить на год, чтобы решить все финансовые вопросы, заявил министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) в интервью агентству LETA.

Он отметил, что планирование проекта Rail Baltica на национальном уровне неправильное. Если когда-то стоимость проекта планировалась в 1,9 миллиарда евро, то сейчас она оценивается примерно в десять миллиардов евро.

«Конечно, есть инфляция, но понятно, что не было хорошего планирования и продвижения проекта. Я лично не понимаю, как мы могли сейчас поддержать почти 10-миллиардные расходы на Rail Baltica. Может быть, у многих жителей была мечта, чтобы мы сядем в поезд в Риге и сойдем в Берлине, но мы теперь понимаем, что сядем не в Риге, а в Саласпилсе. 10 миллиардов евро! У Латвии нет денег, и никто не может честно сказать, что мы не можем себе позволить Rail Baltica вообще», - отметил Краузе.

Министр подчеркнул, что Латвия не может выделить из бюджета на проект такие деньги, что создает необходимость в займах. Брюссель изначально обещал профинансировать 85% проекта, но на данный момент можно сделать вывод, что реальное финансирование будет гораздо меньше и может случиться наоборот, что Брюссель даст 15%, а Латвия должна профинансировать 85%.

"Я не могу согласиться с тем, что мои дети и внуки будут платить за Rail Baltica, где пока неизвестно, будут ли поезда, которые будут по ней ходить. О них сейчас никто не говорит", - признал Краузе.

Министр указал, что это его личное мнение и в партии оно не обсуждалось. По мнению СЗК, 85% проекта должно финансироваться Европой, а путь Rail Baltica должен заходить в Ригу, а также должны быть известны источники финансирования.

«Если у нас нет денег, то мы не покупаем роскошные вещи ни для себя, ни для дома, ни для семьи. В этом случае мы сидим в деревянном сарае и мечтаем, что у нас будет дворец, что кто-то даст нам миллиарды на строительство этого дворца», - отметил министр.

Он также упомянул, что при создании проекта существует множество мифов, например, о военной мобильности. Военная мобильность очень важна, но в настоящее время для ее целей имеется хорошая дорожная сеть, а в случае с Rail Baltica в Латвии планируется построить всего четыре моста, что, учитывая, как мосты разрушаются в ходе военного конфликта в Украине, не будет представлять существенной ценности для военной мобильности.

Мосты невозможно защитить, и для военной мобильности гораздо важнее создать хорошую дорожную сеть, пояснил Краузе.

Как сообщалось, 13 июня этого года по предложению 34 депутатов Сейм принял решение создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных в ходе реализации проекта Rail Baltica. Срок работы комиссии составляет шесть месяцев.

Также было объявлено, что согласно отчету об исследовании ситуации с проектом Rail Baltica, проведенному высшими аудиторскими учреждениями стран Балтии, в настоящее время нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной линией Rail Baltica.

По данным последнего анализа затрат и выгод, общие затраты на строительство железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии могут достичь 23,8 млрд евро, в том числе затраты на первый этап проекта в странах Балтии могут составить 15,3 миллиарда евро, из них 6,4 миллиарда евро в Латвии. В предыдущем анализе затрат и выгод, проведенном в 2017 году, предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 миллиарда евро.

В Латвии строительство основной линии Rail Baltica планируют начать в 2024 году.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.