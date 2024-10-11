«Скоро в Риге исчезнут последние памятники российскому империализму...»

Радость и восторг испытали представители Центра публичной памяти по поводу решения совета по памятникам, а затем и комитета Рижской думы по финансам и бюджету о сносе сразу нескольких памятников и в их числе - бюст Барклая де Толли. "Являемся ли мы свидетелями исторического момента? В политике Риге произошел перелом и она меняется в лучшую сторону?

Центр памяти над этим делом работал четыре года. Скоро в Риге исчезнут последние идеологические памятники российского империализма и коммунистической тоталитарной оккупации. Через 35 лет после Атмоды!" - прокомментировала решение столичных властей одна из активисток Центра публичной памяти Кристине Яриновска.