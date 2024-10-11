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«Скоро в Риге исчезнут последние памятники российскому империализму...» 7

Политика
Дата публикации: 11.10.2024
BB.LV
«Скоро в Риге исчезнут последние памятники российскому империализму...»

В Центре публичной памяти одобрили решение комитета Рижской думы по демонтажу очередных памятников.

Радость и восторг испытали представители Центра публичной памяти по поводу решения совета по памятникам, а затем и комитета Рижской думы по финансам и бюджету о сносе сразу нескольких памятников и в их числе - бюст Барклая де Толли. "Являемся ли мы свидетелями исторического момента? В политике Риге произошел перелом и она меняется в лучшую сторону?

Центр памяти над этим делом работал четыре года. Скоро в Риге исчезнут последние идеологические памятники российского империализма и коммунистической тоталитарной оккупации. Через 35 лет после Атмоды!" - прокомментировала решение столичных властей одна из активисток Центра публичной памяти Кристине Яриновска.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (7)

  • N
    Narod
    12-го октября

    Нация у которой нет истории нет будущего ! И это вымирающая Латвия !

    8
    0
  • Д
    Дед
    12-го октября

    С книгами и памятниками борятся дикари.

    10
    0
  • Д
    Дед
    12-го октября

    С книгами и памятниками борятся дикари.

    5
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    11-го октября

    Скоро ничего не останется от истории Латвии...

    18
    1
  • A
    Anim
    11-го октября

    Конечно, скоро... Города, дороги, мосты и прочее наследие скоро окончательно развалятся - будете абсолютно счастливы )

    33
    0
  • A
    Anim
    11-го октября

    Конечно, скоро... Города, дороги, мосты и прочее наследие скоро окончательно развалятся - будете абсолютно счастливы )

    18
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го октября

    Вот где дура! Это же история Латвии. Хотя, все правильно. Нет истории, нет страны.

    29
    0
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