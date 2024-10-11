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Жизнь в долг: расходы бюджета Латвии в 2025 году превысят доходы на 2 млрд евро 2

Политика
Дата публикации: 11.10.2024
BB.LV
Жизнь в долг: расходы бюджета Латвии в 2025 году превысят доходы на 2 млрд евро
ФОТО: Freepik

Поступления в консолидированный госбюджет в следующем году запланированы в размере 15,081 млрд евро, расходы - в размере 17,093 млрд евро, предусматривает поданный Министерством финансов на рассмотрение в правительство проект закона о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025-2027 годы.

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, а расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность

Для обороны в следующем году запланировано 10,3% бюджетных расходов, чтобы обеспечить постепенное увеличение расходов на оборону до 3,7% от валового внутреннего продукта к 2026 году.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности запланировано 6,6% расходов, в том числе больше всего средств предусмотрено для Министерства внутренних дел и Министерства юстиции.

33,2% расходов в 2025 году запланировано для социальной защиты населения. Для здравоохранения в следующем году запланировано 11% бюджетных расходов, для образования - 7,2%, для культуры, досуга и спорта - 1,4%.

17,2% бюджетных расходов предназначены для обеспечения экономической деятельности - содействия конкуренции, защиты внутреннего рынка и прав потребителей, целевых дотаций на содержание и ремонт дорог, общественный транспорт, реализацию проекта "Rail Baltica" и др.

12,5% расходов госбюджета будет направлено на обеспечение общих правительственных функций, включая взносы в бюджет Европейского союза, управление государственным долгом, дотации самоуправлениям и др.

Проект бюджета предусматривает дополнительное финансирование для приоритетных мер, связанных с национальной безопасностью, обеспечения выполнения постановлений Конституционного суда и законов, независимых учреждений и мер, связанных с изменениями налоговой политики. В целом в 2025 году финансирование для приоритетных мер составит 392,4 млн евро, в 2026 году - 389,9 млн евро, в 2027 году - 398,7 млн евро, в 2028 году - 334,8 млн евро.

Больше всего средств предусмотрено для Министерства внутренних дел - 167,4 млн евро, а для Министерства обороны запланировано 90,3 млн евро, в том числе 50 млн евро предназначены для оказания поддержки Украине.

С 2025 года изменятся ставки налогов на рабочую силу, что приведет к увеличению чистых доходов почти 95% работающих, то есть всех, кто получает брутто-зарплату до 4000 евро в месяц. Наибольшее увеличение коснется работников, зарабатывающих до 2500 евро.

С 2025 года будет введен фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц, необлагаемый минимум для пенсионеров вырастет с 500 до 1000 евро в месяц, а минимальная зарплата - с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, до 780 евро в 2026 году, до 820 евро в 2027 году и до 860 евро в 2028 году.

Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога и упростить систему налогов на рабочую силу, будет введена единая ставка налога в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8775 евро в месяц), а доходы свыше 8775 евро в месяц будут облагаться налогом в размере 33%.

В следующем году сохранится пониженная ставка налога на добавленную стоимость на свежие фрукты, ягоды и овощи. Для достижения целей по обеспечению климатической нейтральности будут постепенно повышаться ставки акцизного налога на различные виды топлива. Кроме того, с 2025 года планируется повысить ставку акциза на подслащенные безалкогольные напитки.

Правительство также одобрило законопроект о взносах солидарности кредитных учреждений, который призван обеспечить дополнительные средства для нужд государства в условиях возросших рисков для безопасности. Планируется, что взносы солидарности будут действовать в период с 2025 по 2027 год.

В процессе разработки бюджета были проведены переговоры с Латвийским союзом самоуправлений и подготовлен протокол соглашения и разногласий с самоуправлениями. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрены финансовые ресурсы, которые полностью компенсируют влияние налоговых изменений на бюджеты самоуправлений. Была достигнута договоренность о распределении поступлений подоходного налога, согласно которой самоуправления будут получать 78%, а государство - 22% поступлений. Также предусмотрено увеличение дотации в фонд выравнивания финансов самоуправлений на 14 млн евро.

Пакет законопроектов, сопровождающих проект госбюджета на 2025 год, содержит 31 законопроект. Правительство планирует рассмотреть проект бюджета на внеочередном заседании в понедельник, 14 октября, а в Сейм бюджетный пакет планируется подать во вторник, 15 октября.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    11-го октября

    То есть эти дебилы повысили налоги на работников, то есть еще более усугубили перекос. Интересно, посмотреть, чем такое издевательство закончится. Ставлю на дефолт!

    4
    0
  • Д
    Дед
    11-го октября

    То есть эти дебилы повысили налоги на работников, то есть еще более усугубили перекос. Интересно, посмотреть, чем такое издевательство закончится. Ставлю на дефолт!

    4
    0

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