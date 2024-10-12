«Это второй вопрос» - вице-мэр Ратниекс готовится решать еще одну «нац. проблему»

В программе TV24 «Ziņu top» был задан вопрос, а стоит ли вообще переживать за русский язык в публичном пространстве, если сейчас по центру Риги толпами ходят темнокожие люди и говорят на совершенно непонятных языках?

На этот вопрос телезрителя ответил гость программы, заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс (нацблок), который сообщил, что упомянутая проблема является второй проблемой, которая «скоро будет поставлена на передний план».

«Мы видим вопрос – как сюда попадают эти люди? По сути, это иммиграционные ворота, предоставляемые нашими университетами. Эта легкая, быстрая прибыль важнее всей нашей безопасности и наших национальных интересов», - признался Ратниекс в интервью программе TV24.

Заместитель председателя Рижской думы заявил, что видит причастность к этому вопросу и Сейма.

«Я также поднимал этот вопрос в правлении НО, что эти вопросы должны быть решены. Мы больше не можем держать эти иммиграционные шлюзы открытыми», - уверен Ратниекс, комментируя рост присутствия граждан третьих стран в Риге.