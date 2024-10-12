Исследование «Providus»: почему почти половина украинцев в Латвии сталкивается с ненавистью?

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на Украину, Латвия отреагировала прекращением вещания российских и белорусских телеканалов. Ожидания: пропаганда уменьшится, а общественность будет защищена от сообщений, разжигающих ненависть. Однако антиукраинские нарративы не исчезли; они перешли в социальные сети, продолжая влиять на латвийское общество, передает ЛТВ.

В этом году Центр общественной политики «Providus» провел исследование, чтобы понять, как распространяются эти разжигающие ненависть сообщения и как они влияют на жителей Латвии, которые получают информацию на русском языке из социальных сетей. В течение нескольких месяцев «Providus» внимательно отслеживал несколько каналов «Telegram», «YouTube» и «TikTok», предназначенных для русскоязычной аудитории Латвии, которые регулярно распространяют контент, дискредитирующий Украину и пропагандирующий негативные стереотипы об украинцах.

Один из таких каналов – «Антифашисты Прибалтики» - практически во всех своих постах об Украине использует эмоциональные манипуляции, в том числе сарказм и оскорбления, чтобы создать враждебное отношение к Украине и украинцам. Используются даже такие термины, как «укрофашисты» и «террористы», создавая имидж украинцев как социально опасного народа. С другой стороны, такой канал, как «BALTNEWS», создает видимость объективности, но часто цитирует российских чиновников или других людей, связанных с Россией, дискредитируя поддержку Украины Западом.

Несколько факторов показывают, что эти антиукраинские нарративы влияют на восприятие латвийского общества. Опрос, проведенный по заказу «Providus» опрос «SKDS», показал, что жители, получающие информацию на русском языке, чаще значительно более негативно относятся к украинским беженцам.

Например, 43% тех, кто получает информацию только на русском языке, не поддерживают прием в Латвию новых украинских беженцев, по сравнению с 18% жителей Латвии, которые получают информацию только на латышском языке. Русскоязычные жители также чаще считают, что украинцы плохо интегрированы в латвийское общество. Эти мнения обычно не основаны на личном опыте – опрос показал, что практически ни один житель Латвии не имеет личного контакта с украинцами – так что можно предположить, что на него хотя бы частично влияют враждебные сообщения, распространяемые в социальных сетях.

Негативное восприятие украинцев часто коренится в предположениях, что в Латвии к ним относятся привилегированно по сравнению с местными жителями – например, дополнительные льготы или другие поблажки. Например, один из участников опроса общественного мнения охарактеризовал свои претензии так: «Почему украинцам разрешено работать без знания латышского языка, а для нас такие требования обязательны?»

Другая часть латвийского общества – к счастью, очень небольшая – имеет враждебные стереотипные представления об украинцах как нации. «Они могут усугубить криминогенную ситуацию», «Украинцы не хотят работать, они получают только льготы».

Более того, враждебное отношение остается не только в сознании части латвийского общества. Весной в опросе, проведенном самим «Providus», в котором приняли участие 457 мирных украинцев, почти половина, или 44%, признались, что чувствуют себя в Латвии небезопасно из-за своей национальности или принадлежности, большинство из них чувствовали себя небезопасно даже несколько раз. Участники опроса и фокус-групп описали конкретные ситуации, которые привели к такой незащищенности. Например, женщина поделилась своим опытом, когда слышала, как о ней негативно отзываются в общественном транспорте, потому что она говорила с ребенком по-украински. Другой респондент показал, что коллеги делали оскорбительные комментарии об Украине и их положении на рабочем месте, заставляя их чувствовать себя нежеланными. В школах над украинскими детьми иногда издеваются и высмеивают. Чаще всего украинцы сталкиваются с неприязненным отношением и неприятными комментариями в общественных местах. Что делать? Придется работать в трех направлениях одновременно.

Во-первых, следует отслеживать содержание популярных аккаунтов в социальных сетях и подавать жалобы, если они оправдывают войну или содержат разжигание ненависти. На территории Евросоюза действуют нормы, которые обязывают социальные сети модерировать свой контент, предотвращать нарушения законодательства и налагают жесткие санкции в случае отказа сделать это.

Во-вторых, следует понимать, что общественное мнение Латвии в настоящее время крайне сложно изучать, особенно отношение русскоязычного населения к войне и связанным с ней вопросам. Это сложно выяснить с помощью опросов или фокус-групп, поскольку значительная часть нашего общества избегает честно отвечать на эти вопросы. В результате влияние враждебных нарративов в социальных сетях практически недоказуемо: мы видим связи, но не знаем, убедят ли/насколько большую часть латвийского общества эти враждебные сообщения. Институты, ответственные за общественную безопасность и сплоченность, должны сотрудничать с антропологами и социологами и найти другие, более точные методы, чтобы адекватно понять процессы, происходящие в нашем обществе.

И, в-третьих, чтобы враждебные истории об украинцах имели меньше шансов прижиться в латвийском обществе, присутствие украинцев в Латвии должно быть сделано более заметным – им нужно помочь вписаться и рассказать о своем опыте как при поиске работы, так и при поиске жилья, а также о встречах с враждебным отношением. Остается надеяться, что более тесный и личный контакт между жителями Латвии и гостями нашей страны, бежавшими от войны, уменьшит градус ненависти.