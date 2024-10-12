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Пособие для работающих родителей будет выплачиваться в размере 75%, но радость будет недолгой 1

Политика
Дата публикации: 12.10.2024
gorod.lv
Пособие для работающих родителей будет выплачиваться в размере 75%, но радость будет недолгой

Работающим родителям в следующем году пособие будет выплачиваться в размере 75% вместо нынешних 50%, что предусмотрено поправками к закону "О страховании по беременности и болезни", которые были одобрены правительством, но окончательное слово еще за Сеймом. Однако эти изменения будут временными — они будут действовать только один год.

Министерство благосостояния поясняет, что изменения будут иметь ограниченный срок действия — с 1 января 2025 года до конца года. Таким образом, предполагается увеличить доходы работающих получателей пособий, одновременно способствуя совмещению семейной и трудовой жизни. Также установлено, что Министерство благосостояния до 1 сентября 2025 года представит в правительство информационный отчет о динамике количества получателей данного пособия и оценит необходимость сохранения выплаты родительского пособия в размере 75%.

Представитель Конфедерации работодателей Латвии Петерис Лейшкалнс и представитель Торгово-промышленной палаты Латвии Янис Лиелпетерис на заседании правительства отметили, что, по их мнению, эта норма должна быть постоянной, а не временной на один год. Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК) ответил, что министерство не "уперлось" в норму на один год и готово следить за ситуацией и оценивать, как все будет развиваться. Аугулис выразил уверенность, что в следующем году эту норму можно будет закрепить как постоянную.

Согласно данным Государственного агентства социального страхования, в августе 2024 года из 15 410 получателей родительского пособия 2038 человек были трудоустроены. Министерство отмечает, что в дискуссиях с социальными партнерами и представителями неправительственного сектора все чаще звучит мнение, что нынешние условия выплаты родительского пособия при возобновлении работы не мотивируют получателей пособий поддерживать легальную связь с рынком труда во время ухода за ребенком. В нескольких случаях родители предпочитают находиться в теневой экономике, а не урегулировать трудовые отношения легально, чтобы не потерять полную сумму родительского пособия.

#пособия
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    12-го октября

    Сократили декретный отпуск маме, при том что в ясли ребёнка берут 1.5 года. Или отцу грудью младенца до детсада кормить или маме с работы увольняться. Забота правящего класса о рождаемости в ЛР.

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