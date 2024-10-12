Саммит Крымской платформы в Риге соберет делегации примерно из 40 стран мира

Третий парламентский саммит Международной Крымской платформы 24 октября в Риге соберет делегации примерно из 40 стран, сообщили в пресс-службе Сейма.

Саммит проводится с целью повышения понимания и поддержки международным сообществом суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Его цель — подчеркнуть глобальные последствия российской агрессии и продолжать проливать международный свет на преступления, совершенные Россией.

На данный момент участие в саммите подтвердили Албания, Великобритания, Аргентина, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Гана, Греция, Хорватия, Литва, Лихтенштейн, Эстония, Исландия, Ирландия , Канада, Кипр, Новая Зеландия, делегации парламентов Мальты, Черногории, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Финляндии, Испании, Швейцарии, Турции, Германии, Северной Македонии и Швеции. Большинство парламентов будут представлены на саммите на уровне спикеров.

Планируется, что в саммите также примут участие делегации международных организаций - Европарламента, Европейской организации безопасности и сотрудничества, Совета Европы и НАТО - Парламентских ассамблей.

Проведение парламентского саммита Международной Крымской платформы в Риге является частью всесторонней поддержки Латвией Украины и инвестицией в укрепление международного порядка, основанного на правилах. Саммит проводится в тесном сотрудничестве с Парламентом Украины – Верховной Радой.

В рамках саммита запланировано также несколько других мероприятий в поддержку Украины, в том числе обсуждение вопросов прав человека, показ документального фильма «Правдивая история Крыма» и другие мероприятия.