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Вейдемане: требование мыться и знать латышский язык – это расизм? 3

Политика
Дата публикации: 12.10.2024
BB.LV
Вейдемане: требование мыться и знать латышский язык – это расизм?

Ригу наводнили темноватые люди с коробками «Bolt» и «Wolt» за спиной. Будучи «студентами», которые в свободное время работают поставщиками продуктов питания. Конечно, есть люди, которые верят в эти сказки. Но стоит больше верить своим глазам: доставщики склонны лапать еду, бывает даже, что достают ее из коробок и едят.

Министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) считает, что необходим более строгий контроль над этими доставщиками. Министерство уже разрабатывает регламент, которому должны будут следовать все «болтисты», «вольтисты» и все остальные поставщики продуктов питания, пишет публицист «Неаткариги» Элита Вейдемане.

Краузе: исключений не будет

«Недавно общественность обратила внимание на поставщиков продуктов питания, которые рылись в пакетах с продуктами. Людям это не очень понравилось, ведь все хотят, чтобы еду доставляли теплой, чтобы она соответствовала гигиеническим требованиям Латвии и ЕС. Все это мы обсуждали с Продовольственно-ветеринарной службой. Я считаю, что контроль за поставками продовольствия должен быть более строгим", - сказал Краузе.

Краузе отмечает, что мелкие производители, которые готовят пищу, соблюдают гигиенические требования, посещают курсы, слушают лекции, и эти знания необходимо через определенный период времени обновлять: «По нашему мнению, поставщики продуктов питания также должны соблюдать соответствующие гигиенические требования. В вопросах безопасности пищевых продуктов компромиссов быть не может, то же самое касается и гигиены, поэтому одно из наших предложений: ужесточить контроль за поставщиками продуктов питания, внести соответствующие поправки в законодательство, чтобы у поставщиков продуктов питания было обязательное требование посещать курсы, где они слушают лекции по гигиеническим требованиям. Однако были и известные люди, например, журналист Гунтис Боярс, который заявил, что здесь «пахнет расизмом».

Краузе объясняет: «Покупка безвредных, безопасных продуктов питания, требование общаться на латышском языке и слушать курс о гигиене на латышском языке – я считаю, это нормально. Недавно мы приняли достаточно строгие законы в отношении российских граждан, обладателей постоянного вида на жительство, и все эти законы необходимо соблюдать. Поскольку государственным языком здесь является латышский, курс гигиены также должен проводиться на латышском языке. Исключений быть не может. К курьеру еды, являющемуся участником пищевой цепи, независимо от того, является ли он гражданином Литовской Республики или гражданином третьих стран, предъявляются одинаковые требования. Мы не будем создавать иной подход, мы представляем демократическую страну, поэтому для граждан других стран исключений не будет. Мы предъявляем высокие требования к нашим производителям, и то же самое будет и с другими».

В настоящее время ведется работа по совершенствованию этих правил гигиены. «Мы будем консультироваться с отраслью, с Латвийской ассоциацией гостиниц и ресторанов, с другими организациями, участвующими в отрасли, а также с «Bolt» и «Wolt», — говорит Краузе.

Боярс назвал действия министерства земледелия расизмом

Журналист Гунтис Боярс не удовлетворен таким подходом и пишет: «Министерство сельского хозяйства пахнет расизмом! Отныне курьерам, доставляющим еду, придется пройти «санитарный минимум», причем курсы по этому «минимуму» будут проходить на латышском языке, сейчас у министерства есть такой план. Нет сомнений, что основными «адресатами» являются иностранные студенты из Индии, Шри-Ланки и других стран Азии, которые в настоящее время параллельно с учебой работают курьерами «Wolt» и «Bolt» и для которых такое требование может означать отсутствие этой работы. . (..)

Я понимаю, что у многих людей есть предубеждения (исследования тоже это показывают) против этих визуально довольно отличных от нас людей - латышей, но... Это люди, которые здесь и с нами!

И такой план министерства, с плохо замаскированными признаками расизма, заставляет задуматься, неужели мы такая мелкая нация, что нам нужно бояться и унижать, пардон, некоторых индейцев?!»

Что именно расистского в позиции министерства? Как известно, расизм в классическом понимании – это убеждение, что некоторых людей ценят выше или ниже, чем людей другой расы. В этом определении нет упоминания о том, что к признакам расизма относятся требования мыться, не брать пищу, предназначенную для других людей, и хотя бы минимально говорить по-латышски. Так кого же господин Боярс оценивает выше, а кого – ниже? А как именно унижаются упомянутые Боярсом иностранцы? Требованием знать несколько слов по-латышски? Извините, но это уже типичный кремлевский нарратив.

В любом случае, пожелаем министерству удачи в этом «болтистско-вольтистском» деле. Но это будет непросто, потому что у этих «студентов», а также у так называемых беженцев с восточной границы есть свои сторонники, которые верят, что «это люди, которые здесь и с нами». То, что люди - конечно, и то, что они здесь - это, к сожалению, приходится признать, но то, что они «с нами» - у меня сильные сомнения.

#латышский язык
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Комментарии (3)

  • JB
    Janis Berzin
    12-го октября

    "К курьеру еды, являющемуся участником пищевой цепи" -белые, арийские господа считают себя вершиной пищевой цепи и желают получить прибыль от курсов, на которых будут обучать темнокожий планктон латышской гигиене.

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  • JD
    Janis Dombris
    12-го октября

    В этой стране у правящих всегда было с головой не нормально. Неинравится болт-шмолт - не заказывай через курьера. Не нравиться что кого-то где-то обслужили на правильном языке, ну не ходи и не обслуживайся там... нее, нужен контроль, комиссии, инспекции и карман шире. Лалки.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го октября

    Не нравятся индусы и прочие, что бросают свой нечистый взгляд и лапами оскверняют подносимую еду? П@дуйте сами в магазин и готовьте дома арийское хрючево под вдохновенные фонограммы завывания адольфа, на съезде НСДАП.

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