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Латышская интеллигенция против демонтажа памятников? Но будет молчать! 1

Политика
Дата публикации: 13.10.2024
BB.LV
Латышская интеллигенция против демонтажа памятников? Но будет молчать!
ФОТО: LETA

Латвийский предприниматель Евгений Гомберг выступил с интересным заявлением в соцсети Facebook.

"16.10.24, в среду, состоится заседание Думы, куда в числе прочих вопросов включены: 63. о демонтаже бронзовой скульптуры Михаэля Андреаса Барклая де Толли 64. о демонтаже постамента скульптуры Михаэля Андреаса Барклая де Толли 65. о демонтаже и трансформации памятника Андрею Упитису 66. о переносе памятника Судрабу Эджусу 67. о демонтаже памятника русским солдатам, павшим в 1701 году в Луцавсале.

Поговорил с несколькими представителями культурной латышской интеллигенции - людьми искусства, науки... Все возмущены до предела, одной даме от известия, что сметут и постамент (со скульптурой они уже смирились, да и я не возражаю) даже стало плохо с сердцем. Давайте, говорю, напишите письмо с текстом, который вы мне сейчас изливаете мне по телефону", - написал Евгений Гомберг в соцсети Facebook.

"Решение Думы это уже вряд ли изменит, но хотя бы будет зафиксирована ситуация, что есть и другие мнения, что не все молча проглотили вандализм Ратниекса и компании. И потом пригодится в суде, когда я подам на обжалование. Да, сказали все, и один согласился написать проект письма для общего подписания.

Звоню через день. Все обзвоненные созвонились между собой. Письма не будет: нет времени, зачислят во враги латышской независимости, срежут финансирование, занесут в черный список", - отметил он.

Ранее комитет Рижской думы поддержал демонтаж памятника Барклаю де Толли и еще нескольких статуй в Риге. Например, планируется демонтировать памятник писателю Андрею Упитису рядом с Домом Конгрессов. Памятник писателю Судрабу Эджусу вначале уберут из парка Кронвалда на улицу "Вароню", но затем он будет установлен на кладбище Райниса возле места захоронения.

Также будет демонтирован памятник, посвященный солдатам Российской империи, погибшим в битве 1701 года — защитникам Луцавсалы.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    13-го октября

    Гнилая интеллигенция, как называл товарищ Ленин. Они только выть по команде с запада могут. Хрен сними с памятниками, где они , когда идет травля русских детей, когда им запретили учится на родном языке. Где они, когда старикам, которые заработали здесь пенсию, отнимают право на существование, только потому что они не знают латышского языка.

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