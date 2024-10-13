Пенсионерам достанется больше: правительство Латвии одобрило налоговые изменения

Никаких чудес не произошло, и на последнем заседании правительства министры единогласно поддержали те налоговые изменения, которые ранее были согласованы и с социальными партнерами (профсоюзы и работодатели), и внутри коалиции.

Пять основных изменений

Итак, скоро в Сейм поступит так называемый налоговый пакет, состоящий из пяти основных пунктов. Цель предлагаемых изменений — уменьшить неравенство в доходах и поддержать прежде всего людей с маленькими и средними доходами, а также поддержать пенсионеров, в том числе работающих. И одновременно повысить конкурентоспособность Латвии и ее рабочей силы в балтийском регионе.

Пункт первый — изменение ставок подоходного налога с населения. Ставка данного налога с годовых доходов до 105 300 евро, или до 8775 евро в месяц, со следующего года составит 25,5%. С доходов, которые превышают эти 8775 евро, будет взиматься налог в размере 33%.

Те же, чьи доходы превысят 200 тысяч евро в год, должны будут по итогу года, задекларировав свои доходы, уплатить еще 3% подоходного налога с суммы, превышающей эти 200 тысяч евро. Дополнительный налог в размере 3% будет применяться и к доходам от роста капитала, и к дивидендам.

Единый необлагаемый минимум

Пункт второй — чтобы компенсировать работающим латвийцам повышение базовой ставки подоходного налога, в Латвии впервые вводится единый необлагаемый минимум, который в следующем году составит 510 евро, еще через год — 550 евро, а в 2027 году — 570 евро. Это означает, что необлагаемый минимум будет применяться ко всем окладам, независимо от их размера. По подсчетам минфина, такая мера позволит увеличить доходы более 90 процентов работающих — то есть латвийцы будут получать "на руки" в среднем на 25–40 евро в месяц больше, чем в этом году.

Пункт третий — со следующего года повышается минимальная зарплата. Она вырастет в 2025 году с 700 евро до 740 евро. Еще через год минималка достигнет 780 евро, а в 2027–м составит уже 820 евро. В 2028–м минимальная зарплата будет составлять 860 евро. По мнению ряда экспертов, повышение минималки подтолкнет рост инфляции. В то же время это позволит повысить собираемость налогов в казну.

Избавят от налога

Пункт четвертый — чтобы поддержать сениоров и особенно работающих пенсионеров, решено повысить необлагаемый минимум пенсий до 1000 евро! Это означает, что у большинства латвийских пенсионеров подоходный налог с населения де–факто взиматься больше не будет. И данный налог будет платить незначительная часть пенсионеров, чья пенсия превышает 1000 евро.

Пункт пятый — чтобы поддержать тех родителей, которые решили выйти на работу еще до завершения отпуска по уходу за ребенком (до того, как ребенку исполнится 1,5 года), пособие по уходу за ребенка повысится с 50% от заработной платы до 75% от заработной платы.

Все вышеперечисленные меры, говоря языком чиновников Минфина, являются "бюджетно–затратными" и, стало быть, необходимы какие–то компенсационные меры, чтобы сбалансировать доходы и расходы бюджета. С этой целью правительство предлагает еще четыре пункта.

Прежде всего предлагается перенести один процент от отчислений во второй пенсионный уровень в первый пенсионный уровень. Таким образом, в накопительный уровень пенсий — второй — в следующем году наемный работник будет отчислять 5% от своих обязательных социальных взносов вместо 6%.

Акцизы снова пойдут вверх

Второй пункт — это повышение акцизов. Планируется повысить акцизы на горючее, на алкогольные и безалкогольные напитки со значительным содержанием сахара.

Также будут повышены акцизы на нефтепродукты, используемые в производстве электроэнергии и когенерации, подорожает и газ, используемый в отоплении. То есть больше за тепло придется платить и домохозяйствам. Так, расходы на природный газ для домохозяйств из–за налогов будут расти примерно на 2,7 цента за один кубометр ежегодно, расходы на сжиженный нефтегаз — на 5,3 цента на один килограмм ежегодно, а расходы на дизельное топливо, используемое в качестве топлива, — на 5,8 цента за литр в 2025 году и на 3,2 цента за литр в 2026 году.

Очевидно, что рост акцизов на все виды горючего приведут к росту стоимости бензина и дизельного топлива. А это, в свою очередь, по цепочке, приведет к росту стоимости товаров и услуг. Что опять–таки подстегнет инфляцию, но зато и увеличит доходы в казну.

Заодно планируется поднять налог на природные ресурсы на отдельные элементы, которые используются в производстве тепла.

Третий пункт — повышение налога на эксплуатацию транспортного средства. Налог будет повышен на 10 процентов. То есть подавляющее большинство автовладельцев будут платить больше за свой автомобиль.

Банки заплатят спецналог

Четвертый пункт — введение спецналога для банков. Планируется принять закон о взносах солидарности. Такой налог банкам придется платить три следующий года, если у них образуется сверхприбыль. Это своего рода уникальный законопроект, поскольку наряду с введением спецналога предоставляется и возможность получить скидку по данному налогу или даже полное освобождение от уплаты этого налога — при условии, что банки увеличили объемы кредитования и показатель этого объема кредитования достиг или даже превысил темпы роста ВВП, которые умножены на коэффициенты 2,5, 2,25, 2 и 1,75.

Минфин подсчитал, что с помощью этих взносов солидарности в следующем году планируется получить в госказну 96 миллионов евро, в 2026–м — 60,8 миллионов, а еще через год — 66 миллионов. Таким образом, за три года государство получит в бюджет от банков через взносы солидарности свыше 222 миллионов евро.

Как известно, вот уже второй год банки демонстрируют огромную прибыль, и было очевидно, что политики не упустят возможность заставить банки поделиться прибылью с казной.

Отметим, что правительство согласилось и продлить — на сей раз на неопределенное время — сниженную ставку НДС в размере 12% на свежие овощи, ягоды и фрукты.

Все одобренные правительством изменения еще должен будет утвердить Сейм — во время рассмотрения бюджетного пакета в двух чтениях.