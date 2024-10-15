Экс-депутат Сейма Кайминьш требует внести Лебедева в «черный список» за хамское видео о Латвии

Такие образом Кайминьш отреагировал на видео Лебедева о Латвии, где тот в достаточно грубой форме, используя и нецензурную лексику, выражается о нашей стране.

«…а вообще Латвия и ее латышский национализм – это пример удивительного идиотизма, потому что страна, которая была чуть ли не самой привилегированной республикой, самой промышленно развитой, с большим количеством заводов, заказами и так далее, могла бы просто в ус не дуть, просто остаться в дружбе с Россией, не закрывать свои заводы, зарабатывали бы миллиарды долларов до сих пор», - в частности, заявил он.

«Прошу министерство иностранных дел Латвийской Республики в качестве подарка за это видео запретить въезд в нашу страну. Это было бы даже со вкусом в отношении этого кремлевского специалиста рекламы и моды. Эти синие волосы – лишь для привлечения внимания на фоне остального. Важно то, что под этими волосами», - написал Кайминьш в социальных сетях.

МИД Латвии пока никак не отреагировал на видео Лебедева.