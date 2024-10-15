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Экс-депутат Сейма Кайминьш требует внести Лебедева в «черный список» за хамское видео о Латвии 3

Политика
Дата публикации: 15.10.2024
BB.LV
Экс-депутат Сейма Кайминьш требует внести Лебедева в «черный список» за хамское видео о Латвии

Экс-депутат Сейма Артус Кайминьш призвал МИД Латвии включить в «черный список» российского блогера Артемия Лебедева.

Такие образом Кайминьш отреагировал на видео Лебедева о Латвии, где тот в достаточно грубой форме, используя и нецензурную лексику, выражается о нашей стране.

«…а вообще Латвия и ее латышский национализм – это пример удивительного идиотизма, потому что страна, которая была чуть ли не самой привилегированной республикой, самой промышленно развитой, с большим количеством заводов, заказами и так далее, могла бы просто в ус не дуть, просто остаться в дружбе с Россией, не закрывать свои заводы, зарабатывали бы миллиарды долларов до сих пор», - в частности, заявил он.

«Прошу министерство иностранных дел Латвийской Республики в качестве подарка за это видео запретить въезд в нашу страну. Это было бы даже со вкусом в отношении этого кремлевского специалиста рекламы и моды. Эти синие волосы – лишь для привлечения внимания на фоне остального. Важно то, что под этими волосами», - написал Кайминьш в социальных сетях.

МИД Латвии пока никак не отреагировал на видео Лебедева.

#звезды #черный список
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Комментарии (3)

  • JD
    Janis Dombris
    15-го октября

    Это кайминьш? Ааааа опупеть, я его помню по скандалам в сейме, а теперь он уже в объектив камеры не помещается, ахахаха, цуку буду еще не открыл случаем?

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  • ЕА
    Евгений Агапий
    15-го октября

    кажется, что сам кайминьш для негативного образа латвиджи сделал больше, чем кто иной - одно депутатство его чего стоило - из других стран посмотрели и поняли - если такие депутаты, со страной что-то не так. ну а Лебедев высказался в отношение чего-то нового и неизвестных фактов? то, что страна в глубокой ж... по вине ее правителей и дурного народа, который все время голосует за одних и тех же - это секрет Полишинеля.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го октября

    Что, кайминьш (и другие латнацики) онанируете стыдливо на кремлятину? Жить уже не можете без смачного пинка в сраку и блаженного выдоха с пристоном наслаждения, при получении оного? Я вот этого лебедева вообще не помню когда видел и не понимаю что он мне и зачем. Но вааам..🤣

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