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«Я не люблю, когда врут»: латвийские экс–министры оказались в роли стрелочников 3

Политика
Дата публикации: 15.10.2024
BB.LV
Бывшие министры — Т. Линкайтис, У. Аугулис, Я. Витенбергс.

Бывшие министры — Т. Линкайтис, У. Аугулис, Я. Витенбергс.

ФОТО: LETA

Парламентская следственная комиссия, изучающая возможные махинации вокруг стройки Rail Baltica, на прошлой неделе установила своеобразный рекорд: вызвала для дачи показаний сразу трех бывших руководителей Министерства сообщения!

"Не люблю, когда врут"

Начать решили с нынешнего главы Минблага Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян). Шесть лет назад он рулил Минсообщения (три года подряд). Именно август 2018 года принес Латвии изначальное маршрутирование Rail Baltica и смету для участка в нашей стране — 1,96 миллиарда евро, включая Рижский узел.

"Посмотрев эти документы, мы увидели, что на правительстве не было дискуссий, принесли вариант R7, хотя были и другие. Хочу обратиться к вам: почему был предложен только один, не было ли более выгодных? — задал вопрос глава комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список"). — У меня, как депутата, как гражданина, есть такой вопрос".

— Оценка влияния на среду, — моментально ответил бывший и настоящий министр. По словам господина Аугулиса, этот вариант одобрила Европейская комиссия — значит, и налогоплательщик ЕС. "Очевидно, ни у Министерства финансов, ни у Министерства юстиции не было возражений. С ними обязательно нужно было согласовывать".

— Это удорожило проект на тот момент на 750 миллионов евро! — воскликнул А. Кулбергс. Очевидно, ему по–прежнему трудно смотреть этой цифре в лицо, хотя, как он сам признал, мы ныне оперируем совсем другими суммами…

— Совершенно неверно, — парировал У. Аугулис. — Там Рижский вокзал, аэропорт. Это не то чтобы сделать насыпь и положить рельсы. Реальные цифры можно видеть только после того, как создашь проект. Основываясь на консультациях, они были представлены в правительство. Зачем тогда мы их привлекаем? Вы не слышите, что я говорю? Вы когда–нибудь видели заключение консультантов? Сколько раз повторять?

— Но здесь есть восемь вариантов! — не сдавался депутат Кулбергс. Вероятно, действующего министра допрашивать все–таки непросто.

Скайдрите Абрама, представляющая фракцию "Прогрессивных", чей министр Каспарс Бришкенс сейчас руководит транспортным цехом, повела становящийся излишне нервным разговор в несколько иную плоскость. По ее словам, компания RB Rail ныне ездит по административно–территориальным образованиям Латвии. И уговаривает руководство краев отказаться от того или иного мостика! То есть буквально на отдельно взятом миллионе экономят. Почему это нельзя было сделать в 2018 году?

Господин Аугулис вспомнил, что в те годы вообще было очень непросто с теми же соседями на юге — Литва тогда блокировала сообщение в Реньги. Была проблема с электрификацией железных дорог. Иными словами, не до Rail Baltica…

Председатель комиссии продолжал попытки вмешательства, и тут министр ему сказал: "Господин Кулбергс, вы в правительстве не работали и не знаете порядка. Правительство может решать и иначе…"

— У нас нет документов, которые подтверждают сказанное вами, — резюмировал А. Кулбергс. — Я не люблю, когда врут.

— Вы меня оболгали, — сказал в ответ У. Аугулис.

"Был введен оборонный компонент, это фундаментально изменило затраты"

Сие вполне логичное заключение сделал Андрис Кулбергс. "Ситуация кардинально изменилась", — признал Улдис Аугулис. По его словам, свой вклад в философию Rail Baltica внес и еврокомиссар по транспорту Сийм Каллас (бывший премьер Эстонии). Его дочь Кая Каллас тоже возглавляла правительство страны, а с 1 декабря станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Это к вопросу о демократии, социальных лифтах и борьбе с коррупцией…

Господин Аугулис позволил себе помечтать — идеальной Rail Baltica была бы, конечно, трасса с ветками не только на нашу столицу и в аэропорт, но и в Рижский порт. Но уж что получилось, то получилось…

Так или иначе, в бытность У. Аугулиса министром Латвия была "отличником"!

Элита не сильна в математике

Талис Линкайтис возглавлял Минсообщения в 2018–2022 гг., представляя в правительстве "Консервативных". Ныне вне активной политики. Его А. Кулбергс спрашивал про то, почему правительство не было информировано о том, что Еврокомиссия не будет платить за региональные станции.

Господин Линкайтис рассказал, что еще в бытность госсекретарем Минсообщения занимался данным стратегическим проектом. Что касается денежной стороны вопроса, то "его упустило Министерство финансов".

В 2022 году смета Rail Baltica по Латвии впервые вылезла за 2 миллиарда евро. "Вы не получали ясных индикаций?" — поинтересовался А. Кулбергс. На это экс–министр ответил: считалось–то все в ценах 2016 года, а потом известно что было — ковид, инфляция, война…

— Все общество жило с ощущением, что проект стоит 1,92 миллиарда! — пораженно воскликнул А. Кулбергс.

— Было общее политическое решение трех Балтийских государств — идти в Еврокомиссию и убеждать, — сослался бывший министр на свои воспоминания. "Вся политическая элита желала, чтобы этот проект был осуществлен, включая Ригу и аэропорт. С какими средствами и обоснованиями — с сегодняшней точки зрения мы можем смотреть иначе".

Депутат Абрама, в свою очередь, сказала, что во время министерства Линкайтиса стало известно, что дорога обойдется в 3–4 миллиарда евро.

Тьма в конце туннеля

Министр в 2022–2023 гг. Янис Витенбергс (Национальное объединение) был испрошен об удорожании проекта уже до 7,5 миллиарда евро. Но к нему А. Кулбергс был помягше — все–таки свой человек, оппозиционер.

— Это шокировало меня как министра, — признался нынешний парламентарий Витенбергс. "В наше время был заказан приблизительный подсчет, чтобы выйти в правительство". По его словам, все, кто работал над проектом, знали, что 85–процентного финансирования Еврокомиссия не обеспечит. Так, за свои деньги Латвия должна была строить и депо подвижного состава, и терминал в Саласпилсе, и подъездные пути, и еще много чего…

— Об этом в правительстве не знали, — сказал бывший министр. Тогда совместно с Министерством юстиции договорились, что проектирование Rail Baltica пойдет еще до того, как произойдет отчуждение земельных участков. Зимой 2023 года был заказан анализ, от каких активностей можно было бы отказаться — например, туннеля в Пардаугаве.

"Было очень много изменений, которые очень трудно бюрократически согласовать", — сказал господин Витенбергс. Уверенности, что проект можно закончить, у него нет. "К 2030 году — невозможно".

Может быть, следует попросить денег у Еврокомиссии еще:

— Идеальный вариант, чтобы три премьер–министра Балтии и желательно еще Финляндии, ездили и рассказывали. Мы не были достаточно активны, и в фонде восстановления тоже. Я как министр доказывал премьеру, что нужно предфинансирование, чтобы строительство не было таким хаотическим. Богатые государства так делают.

Что же до реакции тогдашних премьера Артурса Кришьяниса Кариньша и министра финансов Яниса Рейрса, то на все тревожные сигналы из Министерства сообщения они отвечали "неверием и скепсисом". Единственное, что предложил глава Минфина от "Нового Единства" — провести аудит…

Так что, скорей всего, следующим на допрос вызовут уже Рейрса.

#rail baltica
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    Операция "Ы" на латышский манер.

    8
    2
  • Д
    Дед
    15-го октября

    Врут!? Обхохочешься! А как можно было не обещать? История успеха! А они все еще у власти и за этих людей голосуют люди! Или все таки не голосуют?

    8
    3
  • A
    Anim
    15-го октября

    Ну, кто их выбирает то уже 30+ лет... Им же гужевую повозку нельзя доверить...

    10
    3

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