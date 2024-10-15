В Риге встретятся министры иностранных дел Латвии и Литвы

Министр иностранных дел Байба Браже 17 октября примет в Риге министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который прибудет в Латвию с рабочим визитом, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

В ходе встречи министры планируют обсудить двустороннее сотрудничество Латвии и Литвы, актуальные вопросы Евросоюза, а также укрепление безопасности внешних границ.

У министров запланирован разговор о том, как продолжить целенаправленную и скоординированную работу по введению санкций против России в ответ на осуществляемое ею полномасштабное военное вторжение в Украину.

Кроме того, в круг обсуждаемых вопросов войдут ситуация на Ближнем Востоке, актуальные вопросы политики безопасности и укрепления трансатлантических отношений в контексте предстоящих президентских выборов в США.

После встречи министры на торжественной церемонии вручат ежегодную Белую награду министерств иностранных дел Латвии и Литвы за выдающиеся достижения в исследовании, сохранении и укреплении наследия балтийцев. На премию в этом году номинированы пять претендентов.

Кроме того, министры посетят посольство Литвы в Риге, где в качестве почетных гостей откроют обновленные помещения посольства.

В завершение визита Браже и Ландсбергис примут участие в форуме по безопасности и внешней политике Северо-Европейского региона "Рижская конференция 2024", который с 17 по 19 октября проходит в Национальном музее истории Латвии.

В этом году в центре внимания форума такие актуальные темы, как будущее европейской безопасности, победа Украины в развернутой Россией войне, влияние санкций на российскую экономику и ее внутреннюю стабильность, 360-градусная стратегия НАТО и глобальные партнерства, роль и повестка дня ООН в нынешней геополитической ситуации.