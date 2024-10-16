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Депутат нацблока призывает запретить титры на русском языке в фильмах 1

Политика
Дата публикации: 16.10.2024
BB.LV
Депутат нацблока призывает запретить титры на русском языке в фильмах

Депутат оппозиционного Нацобъединения Илзе Индриксоне направила письмо комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, призывая ее начать рассмотрение поданных партией еще в прошлом году поправок о запрете титров на русском языке в фильмах.

Она напоминает, что законопроект был передан комиссии еще 30 марта 2023 года, но его рассмотрение до сих пор не началось.

В письме Индриксоне призывает включить законопроект в повестку дня ближайшего заседания комиссии 22 октября.

Поданные Нацобъединением поправки предусматривают, что титры в демонстрируемых в Латвии фильмах могут быть только на одном из официальных языков Европейского союза, в число которых русский язык не входит.

Как подчеркивает Нацобъединение, поправки необходимы, чтобы укрепить позиции латышского языка как единственного государственного языка в Латвии.

#латышский язык
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    16-го октября

    "Поправки необходимы, чтобы укрепить позиции латышского языка" - рост количества латышей укрепит позиции латышского языка. За 33 года человеконенавистнического правления местных наци число носителей языка сократилось на 15 процентов.

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