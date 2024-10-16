«Эвика Силиня попала в политику в результате случайности» - Шмитс

«Если премьер-министр, бывший ранее министром благосостояния, сравнивая первый пенсионный уровень со вторым, может сказать, что первый уровень зарабатывает больше, чем второй...И если даже используется слово «зарабатывать»...», - выразил свое возмущение в эфире TV24 депутат Сейма Дидзис Шмитс, говоря о компетентности премьер-министра Эвики Силини в пенсионных вопросах.

«Это не первый случай, когда премьер-министрами или министрами становятся люди, не разбирающиеся в своей «одежде»», - упомянул Шмитс, напомнив, что Эвика Силиня ранее была министром благосостояния.

По его мнению, Силиня, став министром благосостояния без соответствующих знаний, отбросив в сторону авторитет должности, уже должна кое-что знать: «Министерство благосостояния — это именно то министерство, которое обладает компетенцией в вопросах пенсий и уровней!»

Критикуя премьер-министра, Шмитс высказал мнение, что она пришла в политику не со своими взглядами и убеждениями: «Она попала в политику случайно и ужасно удивляется и раздражается, что от нее что-то требуют».

Он считает, что такое мышление и отношение к политике опасно, так как угрожает будущему пенсионной системы Латвии и благополучию населения. «Как можно надеяться на прогресс с таким мышлением?» – спросил он, подчеркнув необходимость в компетентных и знающих политиках.