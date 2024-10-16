Памятник Упитсу в Риге распилят на две части – за сотрудничество с СССР

Памятник Андрею Упитсу, который находится в центре Риги, в парке Кронвалда, рядом с будущим Национальным акустическим концертным залом, разрежут пополам, а затем вновь установят в городской среде.

Об этом рассказал автор идеи, скульптор и депутат Рижской думы Ивар Друлле.

Как пояснил Друлле, первоначально памятник перенесут на территорию Рижского агентства памятников на улице Вароню, где его разрежут по вертикали пополам.

После этого будет выбрано место для его возвращения в городскую среду и две части памятника будут размещены рядом на таком расстоянии, чтобы сквозь них мог пройти человек.

По замыслу Друлле, благодаря этим изменениям памятник Упитсу будет одновременно отражать двойственную природу жизни автора - как положительную как писателя, так и отрицательную как советского коллаборациониста, и будет символизировать разные стороны каждого человека.