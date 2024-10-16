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Памятник Упитсу в Риге распилят на две части – за сотрудничество с СССР 4

Политика
Дата публикации: 16.10.2024
BB.LV
Памятник Упитсу в Риге распилят на две части – за сотрудничество с СССР

Памятник Андрею Упитсу, который находится в центре Риги, в парке Кронвалда, рядом с будущим Национальным акустическим концертным залом, разрежут пополам, а затем вновь установят в городской среде.

Об этом рассказал автор идеи, скульптор и депутат Рижской думы Ивар Друлле.

Как пояснил Друлле, первоначально памятник перенесут на территорию Рижского агентства памятников на улице Вароню, где его разрежут по вертикали пополам.

После этого будет выбрано место для его возвращения в городскую среду и две части памятника будут размещены рядом на таком расстоянии, чтобы сквозь них мог пройти человек.

По замыслу Друлле, благодаря этим изменениям памятник Упитсу будет одновременно отражать двойственную природу жизни автора - как положительную как писателя, так и отрицательную как советского коллаборациониста, и будет символизировать разные стороны каждого человека.

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#памятники
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Комментарии (4)

  • ФФ
    Федул Федулов
    17-го октября

    Памятники пилят и страну распилили.

    5
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    17-го октября

    Интересно, как двуличие фигуры ставится на первый план. Ну тогда большинство памятников надо распиливать. И надгробия ныне здравствующих популярных персон вроде ланги тоже должны будут состоять из двух частей.

    6
    0
  • Д
    Дед
    16-го октября

    Дикари!

    17
    2
  • JB
    Janis Berzin
    16-го октября

    Современные бездари и холопы капитала хотят стереть память о нём - боятся его творчества, но остались его произведения. Надо перечитать.

    17
    1

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