Постараемся навести порядок: министр раскритиковать пенсионную систему

Он отметил, что за 17 лет инвестиции в бюджетную пенсионную систему принесли лишь 4%, что свидетельствует о том, что система нуждается в совершенствовании. "Если за 17 лет банки смогли заработать 4%, я думаю, что-то не так", - сказал министр финансов.

На вопрос, есть ли планы по полному пересмотру бюджетной пенсионной системы, Ашераденс ответил отрицательно. "Нет, такого плана у меня нет, но с точки зрения того, как будут определяться процентные ставки для банков или управляющих - да, определенно", - сказал министр финансов.

Ашераденс также подчеркнул, что управляющие активами должны быть заинтересованы в росте пенсионного капитала.

"На мой взгляд, эта система работает не очень хорошо. Понятно, что надо смотреть, что там нужно исправить. Постараемся за четыре года навести порядок", - сказал Ашераденс.

Уже сообщалось, что 8 октября правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственной накопительной пенсии, которые предусматривают перевод одного процентного пункта ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня на первый уровень с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года.

В аннотации министерство поясняет, что это позволит снизить налоги на рабочую силу и, возможно, поспособствует увеличению размера будущих пенсий по старости в целом.

Также в аннотации к законопроекту подчеркивается, что в 2023 году 18 418 участников накопительной пенсионной системы прекратили участие во втором уровне пенсий в связи с обращением за государственной пенсией по старости. Средний стаж участия этих лиц во втором пенсионном уровне составил 17,3 года, и за время их участия на одного члена было выплачено в среднем 5 156,27 евро, а накопленный пенсионный капитал составил в среднем 5 360,75 евро. Таким образом, пенсионный капитал увеличился на 4% за весь период участия в накопительной пенсионной системе.

Сейму еще предстоит принять решение об изменениях в законе.

В Латвии создана трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются действующим пенсионерам за счет социальных выплат, поступающих в бюджет. Второй, накопительный уровень пенсии, предусматривает, что часть социальных отчислений работников инвестируется в финансовый сектор. В то же время, частные пенсионные фонды действуют на третьем уровне, куда средства могут вноситься добровольно.