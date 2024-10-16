В Сейме изучают доходы и расходы Латвийской Республики: будут ли сюрпризы?

С больной головы на здоровую. Во вторник глава минфина Арвис Ашераденс под присмотром полицейского прошел сотню метров от Минфина до Сейма и отдал портфель с бюджетом Латвии спикеру Сейма Дайге Миерине.

Это значит, что с этого момента почти полтора месяца будет вестись работа над проектом бюджета-2025. Впрочем, «работа» - это громко сказано, ведь очевидно, что поправки к этому документу будет вносить только оппозиция. Нет сомнений, что все предложения оппозиции будут отклонены, как это было и год назад — вскоре после утверждения правительства Эвики Силини.

Когда кризис на дворе…

Но если в минувшем году, при составлении бюджета на нынешний год, еще могли появиться «лишние» деньги, то сейчас это практически исключено. Не случайно премьер, накануне рассмотрения бюджета в правительстве, впервые признала, что в стране экономический кризис, вызванный прежде всего геополитической ситуацией. А раз так, то «лишних» денег для дележа не может быть по определению.

Конечно, кризис имеет много измерений и все познается в сравнении: объективно ради нужно признать, что сегодняшний кризис не идет ни в какое сравнение с кризисом 2009-2011-го годов, когда нужно было реально резать все расходы и когда под ударом оказались даже пенсии работающих пенсионеров!

Кризис 14-15-летней давности отличался рекордно высокой безработицей, реальной экономической депрессией с банкротством многих компаний и обвалом на рынке недвижимости, неспособностью фирм и частных лиц выполнять свои кредитные обязательства и как следствие — массовой эмиграцией… Понятно, что ничего подобного сегодня в Латвии не наблюдается. Хотя тенденции в экономике весьма негативные: это и отсутствие реального экономического роста на протяжении уже двух лет подряд, и отставание собираемости налогов даже от «скромных» планов, и все еще низкая производительность труда…

Деньги нашли только на безопасность

В этой ситуации, как уже сообщалось, власти решили все запланированные дополнительные доходы в бюджет направить на один или точнее два приоритета — внешнюю и внутреннюю безопасность.

На эти приоритеты, а также на покрытие расходов, связанных с налоговыми изменениями, в общей сложности дополнительно выделено 392,4 миллионов евро, из них на безопасность государства пойдет целевым образом дополнительно 284,3 миллиона евро, из которых 167,4 миллиона предусмотрено на внутреннюю безопасность, включая повышение зарплат (в среднем на 10%) полицейским, сотрудникам пожарно-спасательной службы, сотрудникам со специальными званиями Управления мест заключения…

Так заморозят или повысят?

Напомним, что коалиция решила и это предусмотрено в бюджетном пакете, что зарплаты в госуправлении не могут в следующем году увеличится более чем на 2,6%. Примечательно, что, согласно бюджетного пакета, члены правлений и советов государственных и муниципальных обществ капитала смогут получить прибавку к жалованью в размере до 2,6%, если их зарплата не росла в 2023-м и в 2024-м годах! Это полностью противоречит президентскому законопроекту, который сейчас рассматривается Сеймом в срочном порядке.

В этом документе черным по белому записано, что сроком на два года замораживаются зарплаты членов советов и правлений публичных государственных обществ капитала по состоянию на 31-е августа 2024-го года. Таким образом, не имеет значения, получали ли упомянутые госуправленцы прибавку к жалованью в этом и в прошлом году — они в 2025-м и в 2026-м годах должны получать столько, сколько получили в сентябре этого года за август! Это еще один наглядный пример того, когда правая рука не знает, что делает левая!

Кстати, о зарплатах и их повышении. Сейму пора уже разобраться с зарплатами не только в тех обществах капитала, где государству или самоуправлению принадлежит 100% акций капитала, но и в тех предприятиях, где у государства имеется контрольный или блокирующий пакет. На минувшей неделе депутатам Сейма предоставили информацию об уровне зарплат членов правлений и советов в таких предприятиях.

Сразу же скажем: на фоне этих зарплат… президент, премьер и спикер Сейма выглядят ну просто малообеспеченными! В среднем председатели и члены правлений получают в месяц… 11-12 тысяч евро «чистыми»! Но есть и те председатели правлений, которые ежемесячно зарабатывают после уплаты налогов 15 тысяч евро! Где в Латвии такие зарплаты получают топ-менеджеры в частном бизнесе?!

Бюро премьера пообещало представить парламенту проект законодательного решения данной проблемы. А именно — замораживания роста зарплат этих госуправленцев опять-таки сроком на 2 года, чтобы «уравнять» их с госуправленцами в предприятиях со стопроцентным госкапиталом. Надеемся, что это произойдет еще в этом году!

Также ожидаем и принятия поправок в закон с тем, чтобы был заморожен хотя бы на год рост зарплат высших должностных лиц, включая депутатов Сейма.

Эти крамольные «квоты»

Возникает вопрос: а какое «удовольствие» сами депутаты получают от принятия проекта бюджета-2025, если рост зарплат им замораживается, если даже нет возможности «выбить лишние деньги» на те или иные специальные программы. Понимая это, глава бюджетной комиссии Сейма Янис Реирс внезапно заявил, что не видит ничего плохого в так называемых «депутатских квотах» и вопрос о восстановлении таких квот может быть обсужден коалицией.

Поясним: еще в «доковидные» времена существовала негласная традиция о том, что при составлении проекта бюджета всегда оставляли «лишние» средства «для депутатов».

А именно: главным образом правящим депутатам позволялось "поделить" некую резервную сумму на специальные проекты - например, на ремонт крыши в родной школе депутата, на издание той или иной книги на историческую тему, которая близка конкретному депутату и идеологии его партии...

Но вот уже последние 4-5 лет таких "депутатских квот" нет, хотя иногда, по слухам, "желания" слуг народа реализуют министерства через финансирование опять-таки каких-то отдельных проектов.

Наличие "депутатских квот" сильно критиковали политологи, оппозиция, и простые избиратели…

Цель восстановления этих квот понятна: у коалиции в Сейме всего 50 «своих» депутатов и плюс два независимых депутата, то есть «на тоненького» и, вероятно, Реирс надеялся таким образом дисциплинировать коалиционных и независимых депутатов. Однако премьер Эвика Силиня, опасаясь реакции прессы и оппозиции, тут же эту попытку пресекла, заявив, что никаких квот не предусмотрено и на это нет денег.

Бюджет руками не трогать!

Так или иначе, но и без квот едва ли в процессе принятия бюджета ожидаются какие-то сюрпризы.

Все уже согласовано внутри коалиции и рискнем предположить, что 4-го декабря главный финансовый закон страны будет окончательно утвержден Сеймом практически в том же виде, в каком документ и поступил на этой неделе в парламент.