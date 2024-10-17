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«Это очень рискованно, но боюсь, другого варианта не будет!» - Годманис о будущем Латвии 3

Политика
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
«Это очень рискованно, но боюсь, другого варианта не будет!» - Годманис о будущем Латвии

«Я знаю бывших и нынешних премьер-министров, министров в Литве, часто езжу и спрашиваю - где волшебная палочка, что вы делаете по-другому?» - говорит в эфире TV24 Ивар Годманис, бывший премьер-министр (1990-1993; 2007-2009), министр внутренних дел (2006-2007) и министр финансов (1998-1999).

Волшебной палочки нет, но Годманис узнал что-то новое.

«В Вильнюсе и Каунасе произошел очень серьезный подъем из-за притока украинцев и белорусов. Приток белорусов после всех репрессий Лукашенко был очень значительным, у них даже отдельные районы теперь есть», - поделился экс-премьер.

Что делать Латвии? Стоит ли нам следовать примеру Литвы?

«Это очень рискованно, но боюсь, другого варианта не будет!», - говорит он.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии и Эстонии, однако подсчитал, что в экономике Литвы ожидается еще более быстрый рост, чем прогнозировалось ранее. Последние прогнозы ЕБРР показывают, что ВВП Латвии в этом году вырастет на 0,9%, а не на 1,8%, как предполагалось в мае.

#политики #мигранты
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го октября

    Странные эти латышские политики. Как можно не видеть то что ярко выражено? Например это нулевой вариант по гражданству Литвы. ТАМ НЕ ДЕЛИЛИ ЛЮДЕЙ НА ГРАЖДАН И НЕГРАЖДАН!!!

    23
    0
  • Д
    Дед
    17-го октября

    Притока здесь нет не потому что нет людей, а потому что нет работы за которую платят. С такими налогами никогда такой работы не будет.

    34
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    18-го октября

    Дед, а чего здесь в бизнес и инвистиции? Всё дорогое. Население не очень технически образовано. Всё гуманитарии. К тому же здесь логистический тупик. В рф и бел двери забили и сидим в своём закутье к морю прижатые, в порты которого мало что идёт.

    12
    0

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