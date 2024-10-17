«Это очень рискованно, но боюсь, другого варианта не будет!» - Годманис о будущем Латвии

«Я знаю бывших и нынешних премьер-министров, министров в Литве, часто езжу и спрашиваю - где волшебная палочка, что вы делаете по-другому?» - говорит в эфире TV24 Ивар Годманис, бывший премьер-министр (1990-1993; 2007-2009), министр внутренних дел (2006-2007) и министр финансов (1998-1999).

Волшебной палочки нет, но Годманис узнал что-то новое.

«В Вильнюсе и Каунасе произошел очень серьезный подъем из-за притока украинцев и белорусов. Приток белорусов после всех репрессий Лукашенко был очень значительным, у них даже отдельные районы теперь есть», - поделился экс-премьер.

Что делать Латвии? Стоит ли нам следовать примеру Литвы?

«Это очень рискованно, но боюсь, другого варианта не будет!», - говорит он.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии и Эстонии, однако подсчитал, что в экономике Литвы ожидается еще более быстрый рост, чем прогнозировалось ранее. Последние прогнозы ЕБРР показывают, что ВВП Латвии в этом году вырастет на 0,9%, а не на 1,8%, как предполагалось в мае.