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Сейм Латвии потребует без ограничений использовать оружие против военных целей на территории России 5

Политика
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
Сейм Латвии потребует без ограничений использовать оружие против военных целей на территории России

В Сейме уже более трех часов продолжаются дебаты по очередному заявлению в поддержку Украины.

Напомним, что сегодня в Сейме проходит аж два пленарных заседания. После внеочередного заседания, посвященного бюджетным вопросам, депутаты тут же приступили к рассмотрению повестки очередного пленарного заседания.

Первым пунктом повестки значился проект постановления парламента, посвященного проведению в Риге международного саммита Крымской платформы в поддержку территориальной целостности Украины. Проект постановления, подготовленный комиссией Сейма по иностранным делам, выдержан в предельно жестких тонах.

В частности, в проекте документа говорится, что Сейм поддерживает интеграцию Украины в ЕС и НАТО, и призывает союзников "снабдить Украину оружием, в том числе ракетами среднего и дальнего радиуса действия, и позволить Украине использовать его там и где считает необходимым для самообороны, в том числе и использовать оружие без ограничений против находящихся на российской территории легитимных военных целей". Напомним, что аналогичный пункт о применении оружия дальнего действия по военным целям в России значится и в недавно принятой резолюции Европарламента.

Хотя совершенно очевидно, что проект постановления будет принят, причем в том виде, в котором он и поступил из комиссии Сейма по иностранным делам, депутаты все-таки решили устроить дебаты на тему войны на Украине и необходимых мер поддержки Украины в войне с Россией до, как подчеркивало большинство ораторов, победы Украины. Дебаты в Сейме по "украинской тематике" продолжаются уже более трех часов и продолжатся после обеденного перерыва в Сейме.

Уде на следующей неделе в Риге соберутся представители более 30 стран, чтобы в рамках Крымской платформы обсудить дальнейшие усилия мирового сообщества по возвращению Украине Крыма и других аннексированных, оккупированных территорий.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го октября

    Реальная психушка.

    1
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го октября

    Временами шавочка просыпаеися, потявкивает и вздыхая засыпает дальше. Это чтоб голос подать что "я есть, я существую". Сейм лр может принимать в варёном, жареном, тушёном, сублимированном виде эти свои постановления, декларации и прочие грозности. Орально, ректально, назально...как хотят. На реальность они действия не имеют совершенно. Не шавочки управляют миром, а зверьё массивнее и клыкастее.

    10
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го октября

    просыпаеися - просыпается. тьфу пропасть. сделайте там скипидарную клизму тому, кто междумордие этому сайту ваял, особенно поле ввода текста.

    7
    0
  • А
    Андрей
    17-го октября

    Если депутаты так уверены в обятельности поддержки - пусть докажут личным примером - пусть (все кто проголосовал ЗА) запишутся добровольцами - там разрешено воевать иностранцам. На данный момент, если не ошибаюсь, только 1 (уже бывший) депутат поехал ближе к фронту. Вот например, Янис Д., типа земессаргс, т.е. с минимальной подготовкой - почему он до сих пор здесь?

    16
    0
  • А
    Андрей
    17-го октября

    Иммитиация бурной деятельности в прямом эфире:

    1. как уже сказано: "аналогичный пункт о применении оружия дальнего действия по военным целям в России значится и в недавно принятой резолюции Европарламента"
    2. Как говорили в детстве: "хотеть - не вредно!". Хотеть полной победы кого либо можно сколько угодно. Но без отрыва от реальности - это будут лишь мечты. А реальность такова, что: а) уже много месяцев ЛБС медленно, но продвигается на Запад. Завоевания в Курской области сжимаются. б) американцы сократили финансирование по этой теме - до минимума. Страны ЕС и Британия - тоже не сильно спешат раскошеливаться. Экономика ЕС в "отрицательном росте". в) даже при наличии финансирования - производственные мощности не поспевают г) даже американцы сказали, что образно удерживать фронт можно только "мясом". Это слова американских экспертов. д) мобилизационные ресурс стремится к 0. Интернет полон видео про активность ТЦК - мотивации 0. Родственники принудительно мобилизованных устраивают протесты. е) дальнобойные ракеты - это аргумент, но очень дорогой и мало эффективно с учётом ПВО (см. пункт б). ж) других "серебрянных пуль" - не наблюдается. Важно: информация получена из открытых источников вне зоны .ru. Например на Youtube. Вопрос 1: Какие можно сделать из этого выводы? На ближайшие 1-2 года? Вопрос 2: На каком основании депутаты ЛР заняты тратой времени на совершенно бесполезное дело? Если кто не согласен: пусть объяснит как принятие этого постановления может реально повлиять на ход боевых действий?
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