Сейм Латвии потребует без ограничений использовать оружие против военных целей на территории России

В Сейме уже более трех часов продолжаются дебаты по очередному заявлению в поддержку Украины.

Напомним, что сегодня в Сейме проходит аж два пленарных заседания. После внеочередного заседания, посвященного бюджетным вопросам, депутаты тут же приступили к рассмотрению повестки очередного пленарного заседания.

Первым пунктом повестки значился проект постановления парламента, посвященного проведению в Риге международного саммита Крымской платформы в поддержку территориальной целостности Украины. Проект постановления, подготовленный комиссией Сейма по иностранным делам, выдержан в предельно жестких тонах.

В частности, в проекте документа говорится, что Сейм поддерживает интеграцию Украины в ЕС и НАТО, и призывает союзников "снабдить Украину оружием, в том числе ракетами среднего и дальнего радиуса действия, и позволить Украине использовать его там и где считает необходимым для самообороны, в том числе и использовать оружие без ограничений против находящихся на российской территории легитимных военных целей". Напомним, что аналогичный пункт о применении оружия дальнего действия по военным целям в России значится и в недавно принятой резолюции Европарламента.

Хотя совершенно очевидно, что проект постановления будет принят, причем в том виде, в котором он и поступил из комиссии Сейма по иностранным делам, депутаты все-таки решили устроить дебаты на тему войны на Украине и необходимых мер поддержки Украины в войне с Россией до, как подчеркивало большинство ораторов, победы Украины. Дебаты в Сейме по "украинской тематике" продолжаются уже более трех часов и продолжатся после обеденного перерыва в Сейме.

Уде на следующей неделе в Риге соберутся представители более 30 стран, чтобы в рамках Крымской платформы обсудить дальнейшие усилия мирового сообщества по возвращению Украине Крыма и других аннексированных, оккупированных территорий.