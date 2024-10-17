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Местных следует удерживать на рынке труда как можно дольше - министр 2

Политика
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
Местных следует удерживать на рынке труда как можно дольше - министр

Государству следует думать о том, как удержать местное население на рынке труда как можно дольше, или ему придется задуматься о привлечении иммигрантов, заявил в интервью агентству LETA министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).

Что касается иммиграционной политики и привлечения гастарбайтеров из третьих стран, министр считает, что на рынке труда должны быть максимально задействованы прежде всего местные человеческие ресурсы, в том числе люди с инвалидностью.

"Что касается привлечения рабочей силы извне, надо смотреть, насколько она квалифицирована. Нужны ли нам низкоквалифицированные гастарбайтеры или рабочие с квалификацией", - рассуждал политик, отметив, что обсуждал с послом Узбекистана, как решить проблему того, чтобы люди из третьих стран не работали нелегально в Латвии.

Аугулис обратил внимание на слишком большую долю молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, которые не учатся и не работают. По его словам, необходимо понять, сколько из них находится за пределами Латвии, сколько работает нелегально, сколько не работает и не учится.

Он считает, что важно работать над политикой реэмиграции, а также создавать благоприятные условия трудоустройства для пенсионеров, желающих работать.

"Без рабочей силы экономический рост невозможен", - сказал министр.

Хватит ли местных ресурсов, министр пока не пытается прогнозировать. Это зависит как от экономического роста, так и от демографических тенденций. Аугулис считает, что важно работать над более быстрым ростом производительности, качественными рабочими местами, более высокой заработной платой и, следовательно, большим количеством ресурсов для финансирования общих потребностей общества.

По его словам, фундаментальные факторы производительности остаются прежними, и они связаны с инвестициями в человеческий капитал, в том числе с инвестициями в поддержку занятости молодежи и людей предпенсионного возраста.

Как сообщалось, ранее в интервью прессе Аугулис заявил, что из-за нехватки работников может быть рассмотрена возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком. Это можно было бы сделать только в том случае, если бы детям с годовалого возраста были предоставлены детские сады или услуги няни. Это позволит родителям детей как можно скорее вернуться на рынок труда, пояснил министр.

Лидеры фракций коалиционных партий Сейма тогда заявили, что скептически относятся к такому плану, заявив, что такое предложение не будет поддержано. Сам министр после интервью также пояснил, что он больше говорил о теоретических возможностях, а реальных изменений в этой области в Минблагосостоянии не разрабатывают.

#рабочая сила #рынок труда
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Комментарии (2)

  • MT
    Michael T.
    17-го октября

    Удерживать? Тогда как объяснить что средняя зарплата на руки 1150, а все рабовладельцы фирм и производсва и офис, и охраня платять работникам минимальный тариф, ну и чуть накидывают сверху один евро..Выходит больше минтмалки и все по закону...СУКИ, как жить на эти 650 евро??????????????

    19
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  • JB
    Janis Berzin
    17-го октября

    Капиталу не выгодно увеличивать производительность труда за счёт роботизации, а только за счет интенсификации труда. Отсюда желание капиталистического государства заставить работать стариков, подростков, детей, инвалидов, завести гастарбайтеров, сократить отпуска, пособия.

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