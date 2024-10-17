Министру не дали притормозить латвийских водителей

Еще в начале весны министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") первый раз попытался внести в Закон о дорожном движении поправку, позволяющую наказывать реальным денежным штрафом за превышение скорости хотя бы на один километр в час сверх установленной максимально допустимой скорости.

Но тогда Сейм это предложение отклонил. С началом осенней сессии под предлогом борьбы с лихачеством на дороге глава Минсообщения подал аналогичную поправку, но и она была отклонена сперва комиссией Сейма, а потом и на пленарном заседании.

Министр не сдался, и следующая попытка — третья по счету, была предпринята на этой неделе, уже на этапе рассмотрения всех поправок в упомянутый закон в третьем, окончательном чтении.

Правда, теперь поправки подали депутаты Сейма — однопартийцы Бришкенса, и уже предлагалось штрафовать за превышение максимально допустимой скорости на 6–10 км/ч, но и с этим большинство членов комиссии парламента не согласились.

На следующей неделе судьба поправок решится уже на пленарном заседании.