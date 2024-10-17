Baltijas balss logotype

Министру не дали притормозить латвийских водителей 1

Политика
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
Министру не дали притормозить латвийских водителей
ФОТО: LETA

Сорвалась уже третья попытка ужесточить одну из статей латвийского Закона о дорожном движении.

Еще в начале весны министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") первый раз попытался внести в Закон о дорожном движении поправку, позволяющую наказывать реальным денежным штрафом за превышение скорости хотя бы на один километр в час сверх установленной максимально допустимой скорости.

Но тогда Сейм это предложение отклонил. С началом осенней сессии под предлогом борьбы с лихачеством на дороге глава Минсообщения подал аналогичную поправку, но и она была отклонена сперва комиссией Сейма, а потом и на пленарном заседании.

Министр не сдался, и следующая попытка — третья по счету, была предпринята на этой неделе, уже на этапе рассмотрения всех поправок в упомянутый закон в третьем, окончательном чтении.

Правда, теперь поправки подали депутаты Сейма — однопартийцы Бришкенса, и уже предлагалось штрафовать за превышение максимально допустимой скорости на 6–10 км/ч, но и с этим большинство членов комиссии парламента не согласились.

На следующей неделе судьба поправок решится уже на пленарном заседании.

#штрафы #скорость #законопроект
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    17-го октября

    Наверное с ЦСДД получает. ЦСДД же является главным установщиком и деньгополучателем штрафов на скорость. Прикол , что они же и регулируют те радары, и только от их совести зависти заплатите Вы сегодня или нет. Как известно обжаловать фоторадар нельзя.

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео