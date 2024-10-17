Одно решение Еврокомиссии определит будущее станций Rail Baltica в Латвии

Около двух месяцев назад правительство было предупреждено - если не предпринять быстрых и конкретных действий, то Латвия может потерять значительную часть средств для транспортной отрасли из фондов Европейского союза (ЕС), пишут общественные СМИ.

Сейчас ситуация улучшилась, и Министерство сообщения решило вложить средства в создание международных станций "Rail Baltica". Однако для этого необходимо преодолеть последнее и, возможно, самое важное препятствие - свое мнение о том, может ли Латвия так поступить, еще не высказала Европейская комиссия.

Ранее эти средства предназначались для других целей, например, для закупки аккумуляторных поездов, которые заменили бы устаревшие дизельные поезда. Если Еврокомиссия разрешит Латвии перераспределить средства, то денег хватит на то, чтобы использовать новые поезда "Škoda" на линии из центра Риги в аэропорт, сказал министр сообщения Каспарс Бришкенс. В то же время, по словам министра, если Еврокомиссия скажет "нет", теоретически существует запасной план.

"В железнодорожной отрасли у нас имеется целый ряд проектов, которые требуют дальнейших вложений. Это и модернизация станций, и увеличение скорости движения. В любом случае в отрасли существует огромный дефицит инвестиций, и мы обязательно будем бороться за то, чтобы сохранить эти средства для транспортного сектора", - сказал Бришкенс.

По словам министра финансов Арвилса Ашераденса, решения Еврокомиссии о том, будет ли Латвии разрешено направить средства из фондов ЕС на реализацию проекта "Rail Baltica", можно ожидать к концу этого года.