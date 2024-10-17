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«Памятники в Риге сношу не я и Ратниекс, а эпоха» - Мичеревскис 4

Политика
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
«Памятники в Риге сношу не я и Ратниекс, а эпоха» - Мичеревскис

Один из ярых сторонников сноса «русских» памятников в Риге Марис Мичеревскис прокомментировал свою позицию, указав, что это не он сносит эти памятники, а делает это…эпоха.

«После падения Пардаугавского столба по поводу этих памятников началась огромная суета. Чего только не делалось для защиты каждого дерьмовой таблички красных коммунистов или головы российского военачальника.

Важно ли сносить памятники? Нет, ничего важного в этом нет, их просто надо снести и нечего суетиться. И памятники эти снесли не Мичеревский или Ратниекс, а эпоха. И на их защиту было потрачено очень много энергии и ресурсов. Но эта эпоха прошла. Важна ли конкретная мемориальная доска или голова Пушкина? Для нас нет.

Для латышей самый страшный памятник Российской империи и Советского Союза находится в голове. Чтобы убрать это потребуется больше времени. Но это тоже произойдет. Несмотря на то, что многие думают, что российские деньги пахнут розами, а не кровью», - написал он в своем микроблоге «Х».

Напомним, как было вчера решено на заседании Рижской думы, в городе будут демонтированы памятник Барклаю де Толли, памятник писателю Андрею Упитису (его распилят на две части) у Дома конгрессов, памятник писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвалда будет перенесен.

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Комментарии (4)

  • MiU
    Made in USSR
    18-го октября

    Вопрос к Ратниексу: евреев в Латвии во время Второй Мировой также расстреливала эпоха? Или у той "эпохи" были конкретные имена?

    5
    0
  • Д
    Дед
    17-го октября

    Так гляньте в лицо этого интеллектуала. Вопрос, как такие дикари к управлению государством попали.

    15
    2
  • JB
    Janis Berzin
    17-го октября

    В Германии тоже была эпоха борьбы " красными коммунистами", борьбы с определенной национальностью. Эпоха сноса памятников, сожжения книг, газовых камер, фабрик смерти, освобождения жизненного пространства на Востоке. Фамилии, имена деятелей этой эпохи нацизма помнят до сих пор.

    15
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го октября

    "...Эпоха...". Трусливая сволочь. Время разбрасывать камни, ВРЕМЯ собирать.

    17
    2

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