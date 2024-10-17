«Памятники в Риге сношу не я и Ратниекс, а эпоха» - Мичеревскис

Один из ярых сторонников сноса «русских» памятников в Риге Марис Мичеревскис прокомментировал свою позицию, указав, что это не он сносит эти памятники, а делает это…эпоха.

«После падения Пардаугавского столба по поводу этих памятников началась огромная суета. Чего только не делалось для защиты каждого дерьмовой таблички красных коммунистов или головы российского военачальника.

Важно ли сносить памятники? Нет, ничего важного в этом нет, их просто надо снести и нечего суетиться. И памятники эти снесли не Мичеревский или Ратниекс, а эпоха. И на их защиту было потрачено очень много энергии и ресурсов. Но эта эпоха прошла. Важна ли конкретная мемориальная доска или голова Пушкина? Для нас нет.

Для латышей самый страшный памятник Российской империи и Советского Союза находится в голове. Чтобы убрать это потребуется больше времени. Но это тоже произойдет. Несмотря на то, что многие думают, что российские деньги пахнут розами, а не кровью», - написал он в своем микроблоге «Х».

Par tiem pieminekļiem jau kopš Pārdaugavas staba krišanas ir milzu ņemtne, kas tik nav darīts, lai katru sūda plāksni sarkanajiem komunāriem vai kāda krievu karavadoņa galvu nosargātu. Vai tā pieminekļu gāšana ir svarīga? Nē nav, nekā svarīga tur nav, viņi vienkārši ir jānovāc un… — Māris Mičerevskis (@Zmeycharauski) October 17, 2024

Напомним, как было вчера решено на заседании Рижской думы, в городе будут демонтированы памятник Барклаю де Толли, памятник писателю Андрею Упитису (его распилят на две части) у Дома конгрессов, памятник писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвалда будет перенесен.