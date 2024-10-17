«РФ не сядет за стол переговоров и не будет нас слушать, если Украина не будет сильной» - Ринкевич

Прочный мир в Европе и мире может быть достигнут только тогда, когда Украина станет полноправным членом НАТО и Европейского союза (ЕС), заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на открытии ежегодного форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция".

Он подчеркнул, что украинский народ, стойкий и сильный, продолжает бороться с российской агрессией. Ринкевич указал, что страны выражают свою поддержку Украине, но на деле все обстоит иначе. По его мнению, существует разрыв между обещаниями и реальной поддержкой.

Президент Латвии заявил, что Украине нужна поддержка, как военная, так и финансовая, но она нужна сейчас, а не через пять-семь месяцев. Он также обратил внимание на то, что проблема все еще существует - Украине не дают в полной мере использовать предоставленную помощь для защиты от российской агрессии.

"Мы не можем ожидать, что Украина победит, если мы не предоставим ей необходимые инструменты. Да, мы можем много говорить и рассуждать о том, что будет дальше в контексте политического процесса, но стоит помнить, что Россия не сядет за стол переговоров и не будет нас слушать, если Украина не будет сильной", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что Украина будет сильной только в том случае, если ей будет предоставлено все необходимое вооружение и будут сняты все ограничения на его использование оружия.

Ринкевич признал, что на данный момент трудно сказать, когда будет принято решение о вступлении Украины в НАТО и ЕС, поскольку по мере интеграции в ЕС будет возникать множество проблем, связанных с открытием и закрытием переговорных разделов и согласованием различных интересов.

"Мы должны учиться на ошибках прошлого. Поддерживая Украину, мы не обостряем ситуацию, а предоставляем все необходимые средства для деэскалации общей ситуации в Европе. Если мы говорим о прочном мире, то его можно достичь только тогда, когда Украина будет полностью интегрирована в европейское и евроатлантическое пространство", - сказал президент Латвии.

Ринкевич подчеркнул, что при обсуждении Украины и трансатлантических отношений не следует забывать и о других частях света. Он отметил, что в Африке все еще продолжаются конфликты. Нельзя просить друзей и партнеров в Африке поддержать усилия Европы в области международного права и порядка, не обсудив, как поддержать и их самих, сказал Ринкевич.

По словам президента, нельзя забывать и о Ближнем Востоке, поскольку происходящее там затрагивает всех. Но и здесь нет простых решений, сказал он. Ринкевич отметил, что все поддерживают Израиль, когда речь идет о его праве на самооборону от террористов. Все также осуждают нападения на Израиль со стороны ХАМАС и "Хизбаллы", но при этом призывают страну действовать в соответствии с международным гуманитарным правом. Ринкевич считает, что мир на Ближнем Востоке невозможен без политического процесса.

В своем обращении президент также затронул тему предстоящих президентских выборов в США. Он отметил, что при выборах следующего президента необходимо уважать волю народа Соединенных Штатов.

Он также подчеркнул, что Европа переживает непростые времена, когда речь идет о безопасности и обороне, но это касается и экономики.

"Мы видим, что теряем конкурентоспособность. Информационные технологии, беспилотники, искусственный интеллект - многие страны мира развивают эти возможности, но в Европе они развиты недостаточно. Поэтому нам нужно заниматься не только вопросами обороны и безопасности, но и тем, как сделать Европу намного сильнее, устойчивее, с более развитой экономикой", - сказал президент Латвии.