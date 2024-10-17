Baltijas balss logotype

«РФ не сядет за стол переговоров и не будет нас слушать, если Украина не будет сильной» - Ринкевич 3

Политика
Дата публикации: 17.10.2024
BB.LV
«РФ не сядет за стол переговоров и не будет нас слушать, если Украина не будет сильной» - Ринкевич

Прочный мир в Европе и мире может быть достигнут только тогда, когда Украина станет полноправным членом НАТО и Европейского союза (ЕС), заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на открытии ежегодного форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция".

Он подчеркнул, что украинский народ, стойкий и сильный, продолжает бороться с российской агрессией. Ринкевич указал, что страны выражают свою поддержку Украине, но на деле все обстоит иначе. По его мнению, существует разрыв между обещаниями и реальной поддержкой.

Президент Латвии заявил, что Украине нужна поддержка, как военная, так и финансовая, но она нужна сейчас, а не через пять-семь месяцев. Он также обратил внимание на то, что проблема все еще существует - Украине не дают в полной мере использовать предоставленную помощь для защиты от российской агрессии.

"Мы не можем ожидать, что Украина победит, если мы не предоставим ей необходимые инструменты. Да, мы можем много говорить и рассуждать о том, что будет дальше в контексте политического процесса, но стоит помнить, что Россия не сядет за стол переговоров и не будет нас слушать, если Украина не будет сильной", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что Украина будет сильной только в том случае, если ей будет предоставлено все необходимое вооружение и будут сняты все ограничения на его использование оружия.

Ринкевич признал, что на данный момент трудно сказать, когда будет принято решение о вступлении Украины в НАТО и ЕС, поскольку по мере интеграции в ЕС будет возникать множество проблем, связанных с открытием и закрытием переговорных разделов и согласованием различных интересов.

"Мы должны учиться на ошибках прошлого. Поддерживая Украину, мы не обостряем ситуацию, а предоставляем все необходимые средства для деэскалации общей ситуации в Европе. Если мы говорим о прочном мире, то его можно достичь только тогда, когда Украина будет полностью интегрирована в европейское и евроатлантическое пространство", - сказал президент Латвии.

Ринкевич подчеркнул, что при обсуждении Украины и трансатлантических отношений не следует забывать и о других частях света. Он отметил, что в Африке все еще продолжаются конфликты. Нельзя просить друзей и партнеров в Африке поддержать усилия Европы в области международного права и порядка, не обсудив, как поддержать и их самих, сказал Ринкевич.

По словам президента, нельзя забывать и о Ближнем Востоке, поскольку происходящее там затрагивает всех. Но и здесь нет простых решений, сказал он. Ринкевич отметил, что все поддерживают Израиль, когда речь идет о его праве на самооборону от террористов. Все также осуждают нападения на Израиль со стороны ХАМАС и "Хизбаллы", но при этом призывают страну действовать в соответствии с международным гуманитарным правом. Ринкевич считает, что мир на Ближнем Востоке невозможен без политического процесса.

В своем обращении президент также затронул тему предстоящих президентских выборов в США. Он отметил, что при выборах следующего президента необходимо уважать волю народа Соединенных Штатов.

Он также подчеркнул, что Европа переживает непростые времена, когда речь идет о безопасности и обороне, но это касается и экономики.

"Мы видим, что теряем конкурентоспособность. Информационные технологии, беспилотники, искусственный интеллект - многие страны мира развивают эти возможности, но в Европе они развиты недостаточно. Поэтому нам нужно заниматься не только вопросами обороны и безопасности, но и тем, как сделать Европу намного сильнее, устойчивее, с более развитой экономикой", - сказал президент Латвии.

#война рф и украины #эдгар ринкевич
0
3

Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го октября

    Ну полный дурачок. Хотя и не удивительно, думает то жопой.

    9
    0
  • MiU
    Made in USSR
    17-го октября

    Кого "нас"? Мы, Николай Второй?

    9
    0
  • Д
    Дед
    17-го октября

    Вас точно не будет слушать, а капитуляцию как то принимать нужно.

    13
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео