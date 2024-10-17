Рижская дума решила всерьез заняться еще одним памятником – самым важным в стране

Рижское самоуправление приступит к разработке технико-экономического обоснования развития общественного открытого пространства площади Свободы, бульвара Бривибас и площади Бауманиса, чтобы в течение следующих нескольких лет превратить эту городскую территорию в единое, хорошо оборудованное и живописно привлекательное место. Об этом сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Председатель комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне говорит, что памятник Свободы, символ независимости и свободы Латвии, и прилегающая к нему территория являются одними из самых важных мест в городе, которые имеет как символическое, так и репрезентативное значение, поэтому в этом месте очень важно качественное общественное открытое пространство.

«Цель этого важного проекта – превратить пространство, образованное площадью Свобобы, бульваром Бривибас и площадью Бауманиса, в легкодоступное, хорошо организованное и живописно привлекательное место, которое одновременно будет служить пространственной рамкой для изображения истории латвийской свободы в городской среде», — говорит Андерсоне.

В то же время территория проекта образует городской ансамбль, который замыкает ось улицы Бривибас в северном конце переулка и образует пространственную связь с памятником, парками Старой Риги и Бульвара. С течением времени и в результате различных преобразований участок бульвара и аллея деревьев от памятника Свободы до улицы Элизабетес морально и физически устарели, неудобны для пешеходов и потеряли свое первоначальное величие.

Аллея деревьев, разделяющая проезжую часть бульвара, в настоящее время практически не посещаема. По мнению Рижской думы, нынешнее состояние территории ни технически, ни визуально, ни функционально не соответствует ее важности.

При реализации проекта среда в первую очередь будет создаваться для удобства пешеходов, поэтому в ходе технико-экономического обоснования планируется разработать решения по переустройству организации дорожного движения и благоустройству пересечений бульвара Бривибас с улицами Элизабетес, Меркеля, Тербатас и бульвара Райниса, чтобы обеспечить полноценное и комфортное движение пешеходов во всех направлениях.

В проекте планируется построить современное и качественное освещение, установить элементы ландшафтного дизайна и озеленить территории. Одновременно на бульваре Бривибас планируется создать соединение велосипедной инфраструктуры между существующей велосипедной дорожкой на улице Элизабетес и площадью Свободы.

Рядом с Кабмином планируется создать место сбора людей и представительную зону проезда транспорта, функционально вписывающуюся в уличное пространство.

10 октября самоуправление Риги объявило открытый конкурс на технико-экономическое обоснование. Ожидается, что ТЭО будет завершено в середине 2025 года, после чего будет организован конкурс проектов и проектные работы. Планируется, что строительные работы на территории проекта начнутся в 2027 году.