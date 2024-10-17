Время выступления в ходе дебатов по госбюджету может быть сокращено

Парламент может принять решение о сокращении продолжительности дебатов во время рассмотрения бюджета, признала спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Она указала, что парламент примет решение о сокращении продолжительности дебатов на заседании, посвященном рассмотрению бюджета. В то же время она признала, что то, что говорят оппозиционные депутаты в процессе рассмотрения бюджета, очень важно, поскольку помогает пролить свет на существующие недостатки.

Депутаты коалиции часто используют сокращение времени выступления в дебатах, чтобы не допустить чрезмерно длинные речи депутатов от оппозиции. Продолжительность и частота выступлений на дебатах регулируются регламентом работы Сейма. Он предусматривает, что член парламента может выступать в течение пяти минут в первом выступлении и двух минут во втором. Вопрос о том, насколько сократить дебатную речь, является предметом соглашения между политиками.

Миериня уклончиво прокомментировала возможность изменения чего-то еще в самом законопроекте о бюджете и поддержке инициатив, которые на данный момент в него не включены, повторив то, что ранее говорил министр финансов Арвилс Ашераденс (Новое единство), что в законопроекте о бюджете нет большого пространства для маневра. Миериня отметила, что существует множество инициатив и направлений, которым не хватает финансирования, но возможности бюджета ограничены.

Как сообщалось, в четверг Сейм примет решение о вынесении проекта бюджета на следующий год на рассмотрение комиссий. Ожидается, что на внеочередном заседании будет принято решение о вынесении на рассмотрение комиссий проекта бюджета-2025 и сопутствующих законопроектов.

После завершения внеочередной сессии парламент рассмотрит повестку очередной сессии 17 октября, которая включает 32 вопроса.

Доходы государственного консолидированного бюджета на следующий год запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, а расходы - в размере 17,093 миллиарда евро.

По сравнению с бюджетом 2024 года запланированные доходы госбюджета в 2025 году планируются на 583,2 миллиона евро выше. С другой стороны, расходы госбюджета в 2025 году планируются на 876,5 млн евро выше, чем в законе о госбюджете на 2024 год. Доходы, запланированные в основном бюджете, составляют 10,2 миллиарда евро, а расходы - 12,7 миллиарда евро. В то же время, в специальном бюджете доходы запланированы на уровне 5,2 млрд евро, а расходы - на уровне 4,7 млрд евро.

Внутренняя и внешняя безопасность страны определена как главный приоритет страны.

Дефицит бюджета в следующем году составит 1,3 миллиарда евро или 2,9% валового внутреннего продукта (ВВП).

В бюджете планируется установить максимальный потолок госдолга на конец 2025 года в размере 21 млрд евро, или 47,3% ВВП. В то же время, ВВП в следующем году планируется на уровне 44,379 миллиарда евро.

Предложение об изменении налогов на рабочую силу предусматривает увеличение чистого дохода примерно 95% работников, то есть всех тех, чья брутто-зарплата составляет до 4000 евро в месяц. Наибольшее повышение предусмотрено для сотрудников с зарплатой до 2500 евро.